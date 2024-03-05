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Adıyaman'da Sevgi Evlerinde kavga: 5 çocuk yaralandı

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Adıyaman'ın Yenisanayi Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar arasında çıkan kavgada 5 çocuk yaralandı.

Adıyaman'da Sevgi Evlerinde kavga: 5 çocuk yaralandı mask
Adıyaman'da Sevgi Evlerinde kavga: 5 çocuk yaralandı
Adıyaman'da Sevgi Evlerinde kavga: 5 çocuk yaralandı
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Adıyaman'ın Yenisanayi Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar arasında çıkan kavgada 5 çocuk yaralandı.

Adıyaman'da Sevgi Evlerinde kavga: 5 çocuk yaralandı

Akşam saatlerinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve çocuklar birbirine saldırdı. Darp ve taş darbeleri sonucunda yaralanan 5 çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da Sevgi Evlerinde kavga: 5 çocuk yaralandı

Olayın ardından polis ekipleri, olaya karışan çocukları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Ayrıca kavga sırasında korkup paniğe kapılan bazı çocukların sevgi evleri bahçesinden kaçtığı, ancak polis ekipleri tarafından bulunarak geri getirildiği belirtildi.

Adıyaman'da Sevgi Evlerinde kavga: 5 çocuk yaralandı

Olay sonrasında bazı aileler, sevgi evlerine gelerek çocuklarıyla ilgili bilgi almak istedi ve kurum yetkililerine tepki gösterdi. Soruşturma devam ederken, olayın nedenleri ve detaylarıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

Adıyaman'da Sevgi Evlerinde kavga: 5 çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 Mar 2024 - 22:15 - Asayiş

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