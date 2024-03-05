- Gündem

Malatya Valiliği açıkladı Kura çekimi yapılacak: 10 gün içerisinde faaliyete başlanmazsa…

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Valiliği, 175 adet geçici iş yeri için noter huzurunda halka açık kura çekimi yapılacağını, hak sahipliği kazananların 10 gün içerisinde anahtarlarını teslim alıp faaliyetlerine başlamamaları halinde haklarını kaybedeceğini ve diğer tüm detayları açıkladı.

Malatya Valiliği açıkladı Kura çekimi yapılacak: 10 gün içerisinde faaliyete başlanmazsa… mask
Malatya Valiliği açıkladı Kura çekimi yapılacak: 10 gün içerisinde faaliyete başlanmazsa…
Malatya Valiliği açıkladı Kura çekimi yapılacak: 10 gün içerisinde faaliyete başlanmazsa…
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Valiliği, 175 adet geçici iş yeri için noter huzurunda halka açık kura çekimi yapılacağını, hak sahipliği kazananların 10 gün içerisinde anahtarlarını teslim alıp faaliyetlerine başlamamaları halinde haklarını kaybedeceğini ve diğer tüm detayları açıkladı.

Malatya Valiliği açıkladı Kura çekimi yapılacak: 10 gün içerisinde faaliyete başlanmazsa…

Valilik tarafından yapılan açıklamada,

“Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihli depremler sonucunda aralarında ilimizin de olduğu büyük bir bölgede afet yaşanmış olup; iş yerleri ağır veya orta hasarlı hale gelen esnaf, tacir ve meslek mensuplarına Malatya Valiliği bünyesinde bulunan Geçici İş Yerlerini Oluşturulma Komisyonu tarafından geçici iş yerleri kurulmuştur”

denilerek, şunlar aktarıldı:

Malatya Valiliği açıkladı Kura çekimi yapılacak: 10 gün içerisinde faaliyete başlanmazsa…

175 ADET GEÇİCİ İŞ YERİ İÇİN NOTER HUZURUNDA HALKA AÇIK KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

“Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan Geçici Çarşı içerisindeki M3-1 nolu Zabıta Bürosunda geçici iş yeri başvurular toplanmış olup bu doğrultuda oluşturulan listeye istinaden 08.03.2024 tarihinde Saat 14.00'te Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde 175 adet geçici iş yeri için noter huzurunda halka açık kura çekimi yapılacaktır.

Malatya Valiliği açıkladı Kura çekimi yapılacak: 10 gün içerisinde faaliyete başlanmazsa…

HANGİ BELGELER GÖTÜRÜLECEK?

Kura sonucunda kendilerine geçici iş yeri çıkan esnaflarımız 6 Şubat 2023 tarihi öncesi faaliyette bulundukları iş yerlerinin deprem afeti nedeniyle orta veya ağır hasarlı olduğunu gösterir belge (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü onaylı hasar kayıt belgesi) ile Zabıta Bürosuna başvurdukları takdirde kayıtlarını yaptırıp anahtarlarını teslim alabileceklerdir.

Kura sonucunda geçici iş yerlerinde hak sahipliği kazananlar 10 gün içerisinde anahtarlarını teslim alıp faaliyetlerine başlamadıkları takdirde 2 Mayıs tarihli Geçici İş Yerleri Oluşturulması Komisyonu kararına istinaden hak sahipliklerini kaybedeceklerdir.”

Malatya Valiliği açıkladı Kura çekimi yapılacak: 10 gün içerisinde faaliyete başlanmazsa…

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Geçici Çarşı, Zabıta Bürosu, Malatya Valiliği, geçici iş yeri, noter, kura çekimi, hak sahipliği, Esnaf, Geçici İş Yerleri Oluşturulması Komisyonu, karar, başvuru

05 Mar 2024 - 22:05 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL