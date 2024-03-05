Eylem Tok kimdir? Eylem Tok neden gündemde?

İstanbul’da yaşanan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası ile birlikte gündeme gelen Eylem Tok kimdir? Eylem Tok neden gündeme düştü?

EYLEM TOK NEDEN GÜNDEME GELDİ?

İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçarken kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsünün Yazar Eylem Tok ile estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C. olduğu ortaya çıktı. Eylem Tok’un gece 04.30 sıralarında oğlunu Mısır'a kaçırdığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Tok, oğlunu annelik içgüdüsü ile yurt dışına gönderdiğini kabul etti ve adalete teslim olacaklarını ifade etti. Ancak konuyla ilgili birçok farklı iddia da bulunuyor.

EYLEM TOK KİMDİR?

Türkiye'nin tanınmış yazar, şair, senarist ve yönetmenlerinden biridir. Çocuk yaşlarda şiir yazmaya başlayan Eylem Tok, daha sonra öykü, deneme ve roman türlerinde eserler verdi. Kendine özgü bir tarzı olan Tok, yazdığı romanlarla okuyucuların beğenisini kazandı. "Mihr", "Allah’ın Piyonları", "Noktalar" ve "Acı Şeker" gibi eserleri Türkiye'nin en çok satanlar listesinde yer aldı. Ayrıca, "Dev ve Üç Cüceler" ve "Dev ile Üç Cüce" adlı çocuk kitapları İngiltere, ABD ve Kanada'da da yayımlandı.

2016 yılında soyut sanat filmi "Sintiyatpera"yı yöneten ve senaryosunu yazan Tok, bu filmle Türkiye ve uluslararası birçok film festivalinde finale kaldı. Eylem Tok, yazılarını Sintiyapera adlı yayınevi aracılığıyla okurlarla buluşturuyor. İstanbul'da yaşamını sürdüren Tok, edebiyat ve sinema dünyasına önemli katkılar sağlamış bir isim olarak tanınır.