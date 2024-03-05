Cinsel içerikli şantaj operasyonunda 16 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, cinsel içerikli sohbet ve fotoğraflar üzerinden şantaj yaparak para temin eden 16 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, son iki yılda sosyal medya platformları aracılığıyla sahte ilanlar ve sahte hesaplarla mağdurlarla iletişime geçen dolandırıcıların tespitiyle gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonlarda, şüphelilerin "Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma", "Bilişim Sistemleri Vasıtası İle Nitelikli Dolandırıcılık", "Şantaj", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi", ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu operasyonlar, vatandaşların mağduriyetini önlemek ve suçluları adalet önüne çıkarmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı