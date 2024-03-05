Malatyalı esnaflar Erdoğan’dan ne bekliyor?

Uzun zamandan bu yana Malatya’ya gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Malatya’ya geliyor. Erdoğan’ın ağır deprem geçiren Malatya için hangi müjdeleri vereceği merakla beklenirken, iş yerleri yıkılan esnaflar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan neler beklediklerini BUSABAH Medya’ya anlattılar.

Esnaf Şadiye Bakırcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk olarak konut yapımlarının hızlanmasını talep etti. Daha sonra iş yerlerinin bir an önce yapılıp esnaflara tahsis edilmesini isteyen Bakırcı,

“Bir sene geçti sadece karnımızı doyurmak ve yaşamak için çabalıyoruz. Esnaf olarak dükkânları açtık ama her şey çok pahalı satış yapamıyorum”

dedi.

“HER ŞEY ÇOK ZOR”

Yaşadıkları zorlukları tek tek anlatan Bakırcı,

“Esnaflık yapıyorum ama ne bir şey alabiliyorum ne satabiliyorum. Dağlarda yaşıyoruz, iş yerine geleceğim diye 2 araba değişiyorum. Bir saat işe geliyorum bir saat eve gidiyorum. Yemek parası olsun, yol parası olsun, her şey çok zor. Bir sene geçti hiç kimse bir şey yapmadı. İş yerini verdiler. 300 bin kredi çektim burayı açtım ama konteynerlerin her biri bir yerde. İnsanlar konteynerlerden alışveriş yapmıyorlar, bu şekilde nasıl iş yapacağız? Evim orta hasarlı ve ne yıkılacağı belli ne de yıkılmayacağı. Böyle ne olacak, bilmiyorum”

ifadelerini kullandı.

“ÖLMEDİK AMA ÖLÜ GİBİ YAŞIYORUZ”

Bakırcı, bu süreçte Malatya’nın yetim kaldığını söyleyerek,

“Kimileri çadırda, islim damında ve konteynerda kaldı. Yağmurlu havalarda konteynerlerimizden sular aktı ve elbiselerimiz küf koktu. Kış aylarında her gün baş ağrısından hastaneye gittim. Tamam, yaşıyoruz ama ne şekilde yaşıyoruz? İnanın insan gibi yaşamıyoruz. Herkes böyle ama zenginlerin bağı ve bahçesi var, villasını yapıp oturdu, fakir de ayakaltında paspas. Sadece adı yaşamak. Ölmedik ama ölü gibi yaşıyoruz”

şeklinde konuştu.

“DEPREMDEN SONRA BİR SÜRE İŞSİZ KALDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatyalılara katkısı olduğunu ancak vekillerin kendilerine sahip çıkmadığını ileri süren Esnaf Tuğrul Sarıhan ise,

“Cumhurbaşkanı adına söylüyorum Malatya’ya katkısı var. Malatya’mızı seven bir insan ama milletvekilleri bize sahip çıkmadı. Biz dükkânız kaldık. Devletten isteğim deprem zamanı ev değil iş yeri göstermeliydi. Birde kalıcı konutlar yerine kalıcı iş yerleri yapsaydı. Evim olmuş iş yerim olmamış önemli değil. Benim işim olmalı ki evime aş götüreyim. Tek gelir kaynağım burasıydı. Depremden sonra bir süre işsiz kaldık. O süreçte fuarlara gittik. Yine de sağ olsun Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Milletvekilimiz buraları bu hale getirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Deprem bölgesi olmasına rağmen işlerinin iyi gittiğini şu şekilde anlattı: Çok şükür işlerimiz iyi. Çünkü geçmişten gelen bir esnaf olarak müşteri kitlemiz var. O yüzden çok kötü değiliz. Başta Cumhurbaşkanımız ve özellikle Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bize buraları temin ettiler”

diye konuştu.

“EKSİKLİKLER VAR”

Depremden sonra Malatya genelinde eksiklik olduğunu anlatan Esnaf Soner Aksüt de, şunları kaydetti:

“Yaşam alanlarından tutun geçim derdine kadar eksiklik var. Gece karanlık gündüz ise aydınlık bir şehir burası. Başlı başına yenilenmesi gerekir. Bir an önce bu çarşı eski iş yerlerine kavuşması lazım. Çadırda yaşayan insanlar var ve bu zaman zarfında evlerin yüzde dörtlük kısmı teslim edildi. 80 m karelik alandan 20 metre karelik alana geldik burada yaşama savaşı veriyoruz.”

“İŞLER ÇOK İYİ DE DEĞİL KÖTÜ DE DEĞİL”

Yaralı Malatyalılar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklentisi olduğunu söyleyen Esnaf Ahmet Tutuk,

“Depremden sonra herkes zarar gördü. Bir an önce şehrimin ayağa kalkmasını istiyorum. Evlerin güçlendirmesi olsun, yeniden yapılandırma olsun bunların önündeki prosedürlerin kalkmasını istiyorum. Rabbime şükürler olsun işler çok iyi de değil kötü de değil. İşlere biz takılmıyoruz”

dedi.

“YATIRIMCILAR MALATYA’YI TERK ETTİ”

Yatırımcıların Malatya’yı terk ettiğini iddia eden başka bir esnaf da,

“Çevre ve Şehircilik Bakanından yağmurluk için talepte bulunduk. Böyle bir sıkıntımız var ve bunun giderilmesi için yetkililer bize yardımcı olurlarsa seviniriz. Yetkililerin duyarlı olup biran önce insanları konteynerlerden alıp evlerine yerleştirilmesi gerekiyor. Yakınlarım konteynerda psikolojik bunalım geçiriyorlar. 2 metrekarede 3-4 çocuklu ailelerin sıkıntıları giderilmesi gerekiyor. En büyük sıkıntımız konut ve insanlar. Hem evsiz hem de işsiz. Yatırımcılar Malatya’yı terk etti. Malatya kendi kaderiyle baş başa kaldı”

şeklinde konuştu.

“ESNAF EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR”

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan ayakkabıcı esnafı Mehmet Ceyhan,

“Esnaf kan ağlıyor. Esnaf evine ekmek götüremiyor. Esnaf markette çocuklarına istediğini alamıyor. Esnafa can suyu vermeleri lazım. Çünkü Malatya’da iş potansiyeli çok düşük. Esnafın sırtına vurmasınlar esnafı kaldırsınlar. Esnaf olmazsa devlet olmaz. Devlet olmazsa esnaf olmaz. Çünkü birbirleriyle bağlantılıdır”

sözleriyle noktaladı.