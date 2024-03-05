05 Mar 2024 - 19:55- Gündem G:

İnstagram ve Facebook neden çöktü? Bakan Yardımcısı açıkladı

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Bu akşam saatlerinde çöken Meta grubuna bağlı Threads, Facebook ve İnstagram’ın çökmesi akıllarda soru işareti oluştururken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan bir açıklama yaptı.

İnstagram ve Facebook neden çöktü? Bakan Yardımcısı açıkladı mask
İnstagram ve Facebook neden çöktü? Bakan Yardımcısı açıkladı
İnstagram ve Facebook neden çöktü? Bakan Yardımcısı açıkladı
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Bu akşam saatlerinde çöken Meta grubuna bağlı Threads, Facebook ve İnstagram’ın çökmesi akıllarda soru işareti oluştururken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan bir açıklama yaptı.

İnstagram ve Facebook neden çöktü? Bakan Yardımcısı açıkladı

Meta grubuna bağlı Threads, Facebook ve İnstagram bu akşam saatlerinde çöktü. Milyonlarca kullanıcı ise bunun nedenini sorguladı.

İnstagram ve Facebook neden çöktü? Bakan Yardımcısı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan,

“Instagram ve Facebook’ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi”

dedi.

İnstagram ve Facebook neden çöktü? Bakan Yardımcısı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi”

ifadelerini kullandı. 

İnstagram ve Facebook neden çöktü? Bakan Yardımcısı açıkladı
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05 Mar 2024 - 19:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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