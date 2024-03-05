İnstagram ve Facebook neden çöktü? Bakan Yardımcısı açıkladı

Bu akşam saatlerinde çöken Meta grubuna bağlı Threads, Facebook ve İnstagram’ın çökmesi akıllarda soru işareti oluştururken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan bir açıklama yaptı.
Meta grubuna bağlı Threads, Facebook ve İnstagram bu akşam saatlerinde çöktü. Milyonlarca kullanıcı ise bunun nedenini sorguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan,
“Instagram ve Facebook’ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi”
dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi”
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.