Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı

Haber albümü için resme tıklayın

Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adanaspor, Sakaryaspor ile 9 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı