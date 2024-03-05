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Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı

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Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı mask
Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Adanaspor, Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında evinde Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Adanaspor, Sakaryaspor ile 9 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Adanaspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Mar 2024 - 19:52 - Spor

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