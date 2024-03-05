Elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde elektrik akımına kapılan Mehmet Sıddık Y. ağır yaralandı.
Olay, ilçe merkezindeki Arıklı Mahallesi'nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik direğine çıkan Mehmet Sıddık Y. (65) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Sıddık Y., yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.