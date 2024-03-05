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Kadın eğitmenler önderliğinde Akdamar Adası'nda spor etkinliği düzenledi

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Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kadın eğitmen ve antrenörlerin liderliğinde Akdamar Adası'nda zumba, pilates ve yoga etkinliği düzenledi.

Kadın eğitmenler önderliğinde Akdamar Adası'nda spor etkinliği düzenledi mask
Kadın eğitmenler önderliğinde Akdamar Adası'nda spor etkinliği düzenledi
Kadın eğitmenler önderliğinde Akdamar Adası'nda spor etkinliği düzenledi
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Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kadın eğitmen ve antrenörlerin liderliğinde Akdamar Adası'nda zumba, pilates ve yoga etkinliği düzenledi.

Bu etkinlikle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekildi.

Kadın eğitmenler önderliğinde Akdamar Adası'nda spor etkinliği düzenledi

İpekyolu Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği değerle tanınırken, bu kez kadın eğitmenlerle birlikte düzenlediği etkinlikle dikkatleri üzerine çekti. Akdamar Adası'nda gerçekleştirilen zumba, pilates ve yoga etkinliği, kadınların önemine vurgu yaparken, aynı zamanda spor ve sağlıklı yaşamın önemini vurguladı.

Kadın eğitmenler önderliğinde Akdamar Adası'nda spor etkinliği düzenledi

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, benzer etkinlikler düzenlediklerini ancak bu kez rotanın Akdamar Adası olduğunu belirtti. Van'ın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunarken, aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çektiklerini ifade etti. Çiçekay, katılımcılara teşekkür ederek, keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Kadın eğitmenler önderliğinde Akdamar Adası'nda spor etkinliği düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 Mar 2024 - 19:47 - Yaşam

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