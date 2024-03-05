Kadın eğitmenler önderliğinde Akdamar Adası'nda spor etkinliği düzenledi

Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kadın eğitmen ve antrenörlerin liderliğinde Akdamar Adası'nda zumba, pilates ve yoga etkinliği düzenledi.

Bu etkinlikle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekildi.

İpekyolu Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği değerle tanınırken, bu kez kadın eğitmenlerle birlikte düzenlediği etkinlikle dikkatleri üzerine çekti. Akdamar Adası'nda gerçekleştirilen zumba, pilates ve yoga etkinliği, kadınların önemine vurgu yaparken, aynı zamanda spor ve sağlıklı yaşamın önemini vurguladı.

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Savaş Çiçekay, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, benzer etkinlikler düzenlediklerini ancak bu kez rotanın Akdamar Adası olduğunu belirtti. Van'ın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunarken, aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çektiklerini ifade etti. Çiçekay, katılımcılara teşekkür ederek, keyifli bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı