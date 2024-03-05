Scooterdan düşen genç kız hastanelik oldu

Samsun'da scooter ile sahilde gezerken düşen genç kız hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Gölü Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bindiği scooter ile sahilde gezen A.U. adlı genç kız, düşerek yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan A.U. tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.