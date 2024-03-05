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Scooterdan düşen genç kız hastanelik oldu

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Samsun'da scooter ile sahilde gezerken düşen genç kız hastanelik oldu.

Scooterdan düşen genç kız hastanelik oldu mask
Scooterdan düşen genç kız hastanelik oldu
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Samsun'da scooter ile sahilde gezerken düşen genç kız hastanelik oldu.

Scooterdan düşen genç kız hastanelik oldu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Gölü Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bindiği scooter ile sahilde gezen A.U. adlı genç kız, düşerek yaralandı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan A.U. tedavi altına alındı.

Scooterdan düşen genç kız hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, scooter, genç kız, İlkadım, Tedavi

05 Mar 2024 - 19:43 - Gündem

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