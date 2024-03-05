Şasesini değiştirdikleri tırları satan şahıslar yakalandı

Kayseri'de Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, yurt dışından getirilen ve toplam değeri 4 milyon TL olan tırların şase numaralarının değiştirilerek satılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takip ve araştırmalar neticesinde bu illegal faaliyetlere karışan şahısların yakalandığı belirtildi.
Yapılan araştırmalar sonucunda, yurtdışından getirilen 3 adet tır aracına yurtiçi araçlara ait şase numaralarının tatbik edilerek satışının gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri, ilgili adreslerde operasyonlar düzenledi ve piyasa değeri yaklaşık olarak 4 milyon TL olan 3 adet tırı buldu.
Operasyon kapsamında araçlara el konulurken, olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne götürülerek haklarında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.