Bin adet tohum topu ekimi gerçekleştirildi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri ve Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle bin adet tohum topu ekildi.

ÇEKUD yetkilileri, öğrencilerle birlikte yanlarında getirdikleri tohum toplarının bir kısmını doğaya bırakırken, bir kısmını da toprakla buluşturdu.

ÇEKUD Kahta İlçe Temsilcisi Muhittin Kucak, etkinlikle ilgili olarak,

"Atalarımızın binlerce yıldır kullandığı tohum topu yöntemi, çevresel sürdürülebilirlik bakımından giderek daha önem kazanan bir fidan yetiştirme yöntemidir. Bu etkinlikle Adıyaman adına bin tohumu doğayla buluşturduk. Öğrencilerimiz ve bizler için çok keyifli bir etkinlik oldu. İleride de çevremizi yeşillendirmeye devam edeceğiz. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz"

dedi.

Etkinlik, öğrencilerin ve ÇEKUD yetkililerin birlikte hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı