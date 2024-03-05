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Bin adet tohum topu ekimi gerçekleştirildi

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri ve Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle bin adet tohum topu ekildi.

Bin adet tohum topu ekimi gerçekleştirildi mask
Bin adet tohum topu ekimi gerçekleştirildi
Bin adet tohum topu ekimi gerçekleştirildi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri ve Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD) iş birliğiyle bin adet tohum topu ekildi.

Bin adet tohum topu ekimi gerçekleştirildi

ÇEKUD yetkilileri, öğrencilerle birlikte yanlarında getirdikleri tohum toplarının bir kısmını doğaya bırakırken, bir kısmını da toprakla buluşturdu.

Bin adet tohum topu ekimi gerçekleştirildi

ÇEKUD Kahta İlçe Temsilcisi Muhittin Kucak, etkinlikle ilgili olarak,

"Atalarımızın binlerce yıldır kullandığı tohum topu yöntemi, çevresel sürdürülebilirlik bakımından giderek daha önem kazanan bir fidan yetiştirme yöntemidir. Bu etkinlikle Adıyaman adına bin tohumu doğayla buluşturduk. Öğrencilerimiz ve bizler için çok keyifli bir etkinlik oldu. İleride de çevremizi yeşillendirmeye devam edeceğiz. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz"

dedi.

Etkinlik, öğrencilerin ve ÇEKUD yetkililerin birlikte hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.

Bin adet tohum topu ekimi gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Adıyaman, Kahta, Borsa İstanbul Fen Lisesi, Çevre Kuruluşları Derneği, tohum topu, Öğrenci, Muhittin Kucak, etkinlik

05 Mar 2024 - 19:36 - Yaşam

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