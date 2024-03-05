Uzmanından gece idrar kaçırma hakkında bilgilendirme

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, Enürezis (gece idrar kaçırma) konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Dr. Karagözoğlu, Enürezis Nokturna'nın beş yaşından sonra çocuğun uykuda yatağını ıslatması olarak tanımlandığını belirtti. Üç yaşındaki çocukların yaklaşık %30'unun bu sorunu yaşadığını ifade ederken, bu oranın altı yaşında %10'lara, on iki yaşında ise %3'lere kadar düştüğünü açıkladı. Bu durumun genellikle aile hikayesi olan, erkek çocuklarda daha sık görüldüğünü vurguladı.

Dr. Karagözoğlu, gece altını ıslatmanın üç kısımda incelendiğini söyledi: gece oluşan idrar miktarının fazla olması, uyanma ile ilgili sorunlar ve gündüz belirtilerinin eşlik ettiği işeme bozukluğu. Tedavi yaklaşımlarını açıklarken, ilk adımın işeme günlüğü doldurmak olduğunu ve idrar analizi ile üriner sistem ultrasonunun faydalı olabileceğini belirtti.

Tedaviye dirençli olgularda daha invaziv testlerin uygulanabileceğini söyleyen Dr. Karagözoğlu, beş yaşından sonra devam eden gece ıslatmaları için kabul edilen başarılı iki tedavi yöntemi olduğunu belirtti: gece idrar miktarını azaltan hormonun verilmesi ve alarm cihazlarıyla ya da ailenin çocuğu uyandırmasıyla yapılan tedavi. Her iki tedavi yönteminin de sabırla ve en az üç ay süreyle düzenli olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, tedavi sürecinde ailenin çocuğa anlayışlı ve sabırlı davranmasının önemine dikkat çeken Dr. Karagözoğlu, bu yaklaşımın tedavi başarısını artıracağını belirtti.

Çocuk Üroloji Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu'nun verdiği bilgiler, gece altını ıslatan çocuklar ve aileleri için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı