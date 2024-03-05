Otomobil servise çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

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Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Adana-Osmaniye yolu Yakapınar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil işçi servisine çarpması sonucu anne ve oğlu hayatını kaybetti. Kazada 14 kişi de yaralandı.

Kaza, Mehmet Can Andırın (27) yönetimindeki 06 AD 6330 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldi. Otomobil, refüje çarparak karşı şeride geçti ve E.İ. idaresindeki 01 S 0559 plakalı midibüse çarptı.

Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Can Andırın ve annesi Hayriye Andırın'ın (50) hayatını kaybettiğini belirledi. İşçi servisinde bulunan 14 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrasında yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı