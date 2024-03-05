Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
R.Ç. yönetimindeki 21 EG 609 plakalı otomobil, Bismil-Silvan kara yolunun 20. kilometresi Arslanoğlu mevkisinde, E.D. idaresindeki 21 KK 615 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü R.Ç. ve otomobilde bulunan H.A. olay yerine hayatını kaybetti. Ağır yaralanan M.Ç. Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.