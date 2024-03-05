Polisi şehit eden sürücü tutuklandı

Samsun'da meydana gelen trajik olayın ardından kaçan ve polis memurunu çarparak şehit olmasına neden olan sürücü tutuklandı.

İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde dün gece gerçekleşen trafik kazasında, Ankara istikametine kaçan 55 SA 335 plakalı otomobilin sürücüsü olarak tespit edilen Özgür Boztürk (37), Havza ilçesi Üniversite Kavşağı'nda polis memuru Orhan Mutlu'ya (46) çarparak şehit etmiş, aynı olayda bir diğer polis memuru da yaralanmıştı.

Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Boztürk, yapılan işlemlerin ardından Havza Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan diğer şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un yanı sıra tüm ülkeyi derinden üzmüş ve polis memurunun şehit olması kamuoyunda büyük bir üzüntü yaratmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı