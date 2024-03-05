Siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele eğitimleri düzenlendi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında öğrenciler ile anne ve anne adaylarını bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 9. ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında seminer düzenlendi. Seminerde, öğrencilere siber suçların çeşitleri, nasıl önüne geçilebileceği ve cezai yaptırımları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, öğrencilerin soruları da cevaplandırıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tubim Büro Amirliği ise il genelinde NarkoNokta ve En İyi Narkotik Polisi; Anne projeleri kapsamında 560 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Bu faaliyetlerde, uyuşturucu maddelerin zararları, belirtileri, tedavisi, yasal mevzuatı ve önleme yolları hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi. Ayrıca, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili sorular da yanıtlandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, yaptığı açıklamada, öğrenci, anne ve anne adaylarına yönelik eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti. İpar, toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekerek, vatandaşların emniyet güçleriyle iş birliği içinde olmalarını ve duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı