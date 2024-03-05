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7 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

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Bingöl’de kasten öldürme suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

7 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı mask
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Bingöl’de kasten öldürme suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

7 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şahıs icra edilen faaliyet sonucunda yakalanmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Mar 2024 - 18:56 - Gündem

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