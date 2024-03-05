05 Mar 2024 - 17:52 - Asayiş

Malatya’da yine silah sesleri yükseldi 1 yaralı

Malatya Battalgazi bağlı Zafer Mahallesi Sadrazam Sokak’ta saat 16.35 sularında bir kişinin silahla yaralandığı bildirildi. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirilirken sol bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen A.E. isimli şahıs kendisini vuranı tanımadığını bildirdi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.