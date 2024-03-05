Malatya’da yine silah sesleri yükseldi 1 yaralı

Malatya Battalgazi bağlı Zafer Mahallesi Sadrazam Sokak’ta saat 16.35 sularında bir kişinin silahla yaralandığı bildirildi. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirilirken sol bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen A.E. isimli şahıs kendisini vuranı tanımadığını bildirdi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Malatya Battalgazi bağlı Zafer Mahallesi Sadrazam Sokak’ta saat 16.35 sularında bir kişinin silahla yaralandığı bildirildi. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirilirken olay yerinde 5 kovan görüldü. Şüpheli F.M.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.