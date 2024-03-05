- Asayiş

Malatya’da yine silah sesleri yükseldi 1 yaralı

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Malatya Battalgazi bağlı Zafer Mahallesi Sadrazam Sokak’ta saat 16.35 sularında bir kişinin silahla yaralandığı bildirildi. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirilirken sol bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen A.E. isimli şahıs kendisini vuranı tanımadığını bildirdi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Malatya’da yine silah sesleri yükseldi 1 yaralı mask
Malatya’da yine silah sesleri yükseldi 1 yaralı
Malatya’da yine silah sesleri yükseldi 1 yaralı
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Malatya Battalgazi bağlı Zafer Mahallesi Sadrazam Sokak’ta saat 16.35 sularında bir kişinin silahla yaralandığı bildirildi. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirilirken sol bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen A.E. isimli şahıs kendisini vuranı tanımadığını bildirdi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Malatya’da yine silah sesleri yükseldi 1 yaralı
Malatya’da yine silah sesleri yükseldi 1 yaralı

Malatya Battalgazi bağlı Zafer Mahallesi Sadrazam Sokak’ta saat 16.35 sularında bir kişinin silahla yaralandığı bildirildi. Olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri yönlendirilirken olay yerinde 5 kovan görüldü. Şüpheli F.M.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Malatya’da yine silah sesleri yükseldi 1 yaralı

Kaynak: BÜLTEN
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05 Mar 2024 - 17:52 Malatya- Asayiş

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