Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Eren’in taziye adresi: Malet Konteynerkent, Battalgazi,
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Halise Alışık’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Çelik’in taziye adresi: Yakınca Konteynerkent, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Aydın’ın taziye adresi: Çukurdere Muhtarlığı, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Barlak’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Korkmaz’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Varol’un taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Mihmanlı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Ömer Selçuk’un taziye adresi: Mihmanlı Mahallesi, Akçadağ,
59 yaşında vefat eden ve Polat Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Mikail Şahin’in taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir,
86 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mustafa Yılmaz’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
50 yaşında vefat eden ve Kozluca Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mustafa Kocakaya’nın taziye adresi: Kozluca Mahallesi, Akçadağ.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.