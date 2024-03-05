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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“91 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aliseydi Eren’in taziye adresi: Malet Konteynerkent, Battalgazi,

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Halise Alışık’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Battalgazi,

70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İbrahim Çelik’in taziye adresi: Yakınca Konteynerkent, Yeşilyurt,

75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Aydın’ın taziye adresi: Çukurdere Muhtarlığı, Yeşilyurt,

64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Barlak’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Yeşilyurt,

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Korkmaz’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Varol’un taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,

68 yaşında vefat eden ve Mihmanlı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Ömer Selçuk’un taziye adresi: Mihmanlı Mahallesi, Akçadağ,

59 yaşında vefat eden ve Polat Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Mikail Şahin’in taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir,

86 yaşında vefat eden ve Dilek Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mustafa Yılmaz’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,

50 yaşında vefat eden ve Kozluca Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mustafa Kocakaya’nın taziye adresi: Kozluca Mahallesi, Akçadağ.”

 
 

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05 Mar 2024 - 17:46 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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