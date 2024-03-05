“Biz projelerimizle Hekimhan halkı için bir umuduz”

Tabaroğulları, “Biz projelerimizle, hedeflerimizle Hekimhan halkı için bir umuduz. Hekimhan halkı yaşadığı ilçesinin yaşam kalitesi olarak hak ettiği yerde olmasını istiyor ve bekliyor” dedi.

“HEKİMHAN’I YENİ BİR YAŞAM KALİTESİNE KAVUŞTURACAĞIZ”

Hekimhan’da insanların aldıkları hizmetten, yaşadıkları ortamdan ve ilçenin sosyal imkânlarından memnun olmadığına dikkat çeken Tabaroğulları, “Biz projelerimizle, hedeflerimizle Hekimhan halkı için bir umuduz. Hekimhan halkı yaşadığı ilçesinin yaşam kalitesi olarak hak ettiği yerde olmasını istiyor ve bekliyor. Yerel hizmetler açısından çevre ilçelere göre Hekimhan’ın çok geride kaldığının insanlar farkında. Türkiye’yi yöneten ve ülkemizin geleceğine başarılı hizmet ve projeleri ile yön veren cumhur ittifakı Hekimhan’da da başarılı hizmetlere imza atmayı hedefliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde olur ve kişisel hesapları bir kenara bırakıp gönülden Hekimhan için düşünmeye ve karar vermeye başlarsak, her şey değişecektir. Ben buna gönülden inanıyorum. Canla başla çalışacağız, Hekimhan’ı yeni bir yaşam kalitesine kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

“HEKİMHAN ODAKLI BULUŞACAĞIZ HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ”

“31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında siyasi arenada başarılı olan ve ülkenin çeşitli noktalarında yerel yönetimlerde görevlere gelen Hekimhanlı hemşerilerimizle dayanışma içerisinde olacağız” diyen Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, “Kardeş belediyeciliği geliştireceğiz. İlçemiz için faydalı hizmetler alabileceğimiz oluşumları kuracağız. Hekimhan’ın potansiyelini Hekimhan için kullanacağız. Bu düşüncemizi hayata geçirirken görüş farklılıklarını öteleyeceğiz. Hekimhan odaklı buluşacağız, herkesi kucaklayacağız” şeklinde konuştu.

Tabaroğulları, esnaf ve mahalle ziyaretleri yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: BÜLTEN