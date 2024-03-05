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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel Sivasspor forması

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Sivasspor Kulübü yönetimi, Sivas’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel tasarlanmış imzalı Sivasspor forması takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel Sivasspor forması mask
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Sivasspor Kulübü yönetimi, Sivas’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel tasarlanmış imzalı Sivasspor forması takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel Sivasspor forması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas’a geldi. Erdoğan’ı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü ile Sivassporlu futbolcular karşıladı.

Burada, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Bahattin Eken, Teknik Direktör Bülent Uygun ile futbolcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel tasarlanmış ve 58 sırt numaralı Recep Tayyip Erdoğan yazılı Sivasspor forması takdim etti.

Sivasspor heyeti Erdoğan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivasspor

05 Mar 2024 - 16:43 - Spor

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