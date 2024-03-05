P. Karşıyaka, Peristeri deplasmanında

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu’nda oynadığı 3 maçta sadece 1 galibiyet alabilen P. Karşıyaka, 4. hafta mücadelesinde yarın Yunanistan ekibi Peristeri’ye konuk olacak. Andreas Papandreou Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılar, 2 mağlubiyet 1 galibiyetle grupta 3. sırada yer alırken, henüz galibiyetle tanışamayan Peristeri ise 4 takımın mücadele verdiği K Grubu’nda son sırada yer alıyor.
İzmir ekibi, bu müsabakayı hatasız geçerek çeyrek final iddiasını güçlendirmek isterken, Peristeri ise P. Karşıyaka’yı mağlup ederek ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.
Öte yandan P. Karşıyaka, 7 Şubat’ta İzmir'de oynanan maçta Peristeri’yi 93-88 mağlup etmeyi başarmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.