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Fenerbahçe maçını Joao Pinheiro yönetecek

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe maçını Joao Pinheiro yönetecek mask
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Fenerbahçe maçını Joao Pinheiro yönetecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Anderlecht Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak. Hakem Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tiago Martins olacakken, AVAR’da Hugo Miguel eşlik edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fenerbahçe, Joao Pinheiro, UEFA Avrupa konferans ligi

05 Mar 2024 - 16:40 - Spor

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