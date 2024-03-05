Fenerbahçe maçını Joao Pinheiro yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Anderlecht Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak. Hakem Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.
Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tiago Martins olacakken, AVAR’da Hugo Miguel eşlik edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.