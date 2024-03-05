O maçta Halil Umut Meler düdük çalacak

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Milan’ın, Slavia Prag’ı konuk edeceği mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Milan ile Çekya ekibi Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da ise Abdulkadir Bitigen oturacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.