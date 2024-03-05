O maçta Halil Umut Meler düdük çalacak

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Milan’ın, Slavia Prag’ı konuk edeceği mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Milan ile Çekya ekibi Slavia Prag karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR'da ise Abdulkadir Bitigen oturacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı