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Sivasspor’da hazırlıklar başladı

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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da hazırlıklar başladı mask
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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor’da hazırlıklar başladı

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunlarla sona erdi.

Sivasspor ile Alanyaspor 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, alanyaspor, sivasspor

05 Mar 2024 - 16:38 - Spor

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