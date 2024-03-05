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PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan müsabakalarda çeşitli nedenlerden dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası verdi.

PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye para cezası mask
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TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugün yaptığı toplantı sonrası kulüplere verdiği cezaları açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan müsabakalarda disipline sevk edilen takımların aldığı cezalar da belli oldu. Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı müsabakadar taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar cezası verildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle her kulüp 112 bin TL para cezasına çarptırıldı.

MKE Ankaragücü'nün konuk ettiği Fenerbahçe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası verildiği açıklandı. Ayrıca Ankara ekibine, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 195 bin TL para cezası verildi.

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10 bin TL para cezası verildiği ifade edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# galatasaray, fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu

05 Mar 2024 - 16:31 - Spor

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