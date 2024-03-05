Sadıkoğlu: Mücbir sebep hali devam etmeli

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Siftah dahi yapılmadan dükkânların kapandığı bu şehirde biriken vergi borçlarının ödenebilmesi çok zor. İş yerleri tamamlanıp ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep hali devam etmeli” dedi.

“HİÇBİR ESNAF YA DA İŞLETMENİN BUNU KARŞILAYACAK GÜCÜ YOK”

Mücbir sebep süresinin sona ermesiyle ortaya çıkacak vergi yükünün altından kalkmanın imkânsız olacağına dikkat çeken Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ertelenen vergi ve borçlarımız 30 Nisan sonrasında dağ gibi önümüze çıkacak. Hiçbir esnaf ya da işletmenin bunu karşılayacak gücü yok. Daha hızlı toparlanabilmemiz için süre en az bir yıl daha uzatılmalı” şeklinde konuştu.

“MÜCBİR SEBEP SÜRESİNİN EN AZ BİR YIL DAHA UZATILMASINI TALEP EDİYORUZ”

2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep hali süresinin 5 yıla kadar sürdüğünü hatırlatan Sadıkoğlu, “Malatya’da 27 bin 500 bağımsız iş yerimiz kullanılamaz hale geldi. Sadece 3 bin 500 esnafımız konteynerlerde ticaretini sürdürmeye çalışıyor. Binlerce tüccarımız şehri terk etti. Depremden büyük yara alan üyelerimiz hala toparlanamadı. Üyelerimizin yoğun bir şekilde sürenin uzatılması konusunda talebi var. Mücbir sebep süresinin sona ermesiyle ortaya çıkacak vergi yükünün altından kalkılması çok zor. Malatya’da hiçbir esnaf, ticari varlığını 6 Şubat öncesine getiremedi. İşyerleri tamamlanmadan ve esnafımıza teslim edilmeden mücbir sebep halinin kaldırılması sorunları azaltmaz aksine artırır. Bu nedenle mücbir sebep süresinin en az bir yıl daha uzatılmasını talep ediyoruz. Talep yazımızı hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderdik. Sürecin takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN