Bu haber Elazığ Malatya Sivas ve Diyarbakır’da yaşayanlara! Bakan açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır-Bismil-Batman kara yolunun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, “Gelecek projeksiyonunda bu hat Elazığ üzerinden Malatya-Çetinkaya-Sivas hattına bağlantısı sağlanarak ülkemizin doğu - batı kesimindeki demiryolu ağına entegrasyonu sağlanacaktır” dedi.

“ELAZIĞ-DİYARBAKIR HIZLI TREN PROJESİ’NİN ETÜT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR”

Diyarbakır’ın havayolu ve demiryolu gibi diğer ulaşım modlarında da gelişmesi için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine değinen Bakan Uraloğu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Diyarbakır-Kurtalan arası 100 kilometre, Diyarbakır-Batman arası 40 kilometre, Malatya - Diyarbakır 30 kilometre ve Yolçatı-Diyarbakır hattı Gezin-Sallar arası 22 kilometre olmak üzere Diyarbakır’ın tüm demiryolu ağını yeniledik. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini iltisak hattı yaparak demiryolu ağına dahil ettik. Diyarbakır’ı saatte 200 kilometre hızla Elâzığ’a bağlayacak Elazığ-Diyarbakır Hızlı Tren Projesi'nin etüt çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bölgeden, biraz güneyimizden geçecek olan Irak'ın Faw Limanı'ndan başlayıp Ovaköy Sınır Kapısı'ndan girecek olan 1200 kilometrelik demiryolu ve otoyol, ülkemizi baştan başa kat ederek Kapıkule'den Avrupa'ya çıkartacak hattımızda da çalışmalarımızı çok yakından takip ediyoruz. İnşallah Irak tarafında bu sene içerisinde çalışmalara fiili olarak da başlayabilirsek bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla bu bölgenin gelişimine çok ciddi bir destek verecektir. Gelecek projeksiyonunda bu hat Elazığ üzerinden Malatya -Çetinkaya-Sivas hattına bağlantısı sağlanarak ülkemizin doğu - batı kesimindeki demiryolu ağına entegrasyonu sağlanacaktır. Böylece Diyarbakır’ın Ankara ve İstanbul hızlı tren bağlantısı yapılmış olacaktır.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı