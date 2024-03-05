“Çürük binalarla donatanlar sağlam bina yapamaz”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, beraberindeki partililerle birlikte Seyyar Pazarcıları, Özsan Sanayi Sitesi esnafını, Malatya Birlik ve Dayanışma Platformunu ziyaret etti.
“SORUNLARIN TEMELİNDE AHLAK YOKSUNLUĞU YATMAKTADIR”
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da belediyeler hizmet aracı olmaktan çıkmış, şehrin rantını paylaşan gruplara hizmet eder hale getirilmiştir. Halkımızın bundan rahatsızlık duyarak Milli Görüşün gerçek temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi’ne akın akın yönelmesi, elbette birilerini çok rahatsız ediyor ve onların uykularını kaçırıyor. Belediyeler, vatandaşın değil, yandaşın kurumlarına dönüşmüştür. Sorunların temelinde ahlak yoksunluğu yatmaktadır. Ahlakın olduğu bir yerde yöneticiler kendi ceplerini değil, vatandaşını düşünür”
şeklinde konuştu.
“MALATYA GENEL SİYASETTE VE YEREL SİYASETTE TEMSİL EDİLEMİYOR”
Bilal Yıldırım konuşmasının devamında şu şekilde konuştu:
“Malatya’yı yıkanlar, Malatya’yı tekrar ayağa kaldıramaz. Malatya’yı son 20 yılda çürük binalarla donatanlar, bundan sonra da sağlam bina yapamaz. Eğer bunlara Malatya teslim edilirse, Malatya’nın sağlam kalan taraflarını da enkaza çevirirler. Adaletsiz bir sistemle ayakta duranlar bu memlekete adalet getiremez. Çürük binaların yapılmasını sağlayan zihniyet, vatandaşın gözyaşının hesabını soramaz. Malatya genel siyasette ve yerel siyasette temsil edilemiyor.”
“HESAP VERMEKTEN KAÇIYORLAR, AMA SANDIKTAN KAÇAMAYACAKLAR”
Gerçekleştirdiği ziyaret esnasında konuşan Bilal Yıldırım,
“Malatya’da istişare kültürünü bitirdiler. Bırakın bu kentin her kesimi ile istişare etmeyi, kendi aralarında bile istişare yapamıyorlar. Vatandaştan kaçıyorlar, adaletten kaçıyorlar, hesap vermekten kaçıyorlar, ama sandıktan kaçamayacaklar. Malatyalıların gözyaşının hesabını vermekten kaçamayacaklar. Çünkü Yeniden Refah Partisi geliyor”
ifadelerini kaydetti.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.