05 Mar 2024 - 15:56- Siyaset

“Çürük binalarla donatanlar sağlam bina yapamaz”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Malatya’yı son 20 yılda çürük binalarla donatanlar, bundan sonra da sağlam bina yapamaz. Eğer bunlara Malatya teslim edilirse, Malatya’nın sağlam kalan taraflarını da enkaza çevirirler. Vatandaştan kaçıyorlar, adaletten kaçıyorlar, hesap vermekten kaçıyorlar, ama sandıktan kaçamayacaklar” dedi.