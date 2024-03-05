Gezer: Pütürge’yi de Malatya’yı da şaha kaldıracak projelerimiz hazır

Doğanyol ilçesinin ardından Pütürge ilçesine geçen Gezer, burada da esnafları ziyaret ederek projelerini anlattı, önümüzdeki seçimlerde destek istedi.

“972 İLÇE ARASINDA 933’ÜNCÜ”

Pütürge’de konuşan Prof. Dr. Gezer, mert ve duruş sahibi insanlar diyarı olan Pütürge’nin talihsiz bir ilçe olduğunu belirterek “Son yıllarda o kadar irtifa kaybetti ki neredeyse dibi gördü. 972 ilçe arasında 933’üncü. Yani son 40 ilçeden biri. Bir şeyler yapılmazsa bir sonraki sırası muhtemelen sonunculuk. Sadece Pütürge mi? Neredeyse bütün ilçelerimiz. Ah garip Pütürge’m, ah garip Malatya’m, ah sahipsiz memleketim. Ama karamsarlık yok. Pütürge’yi de Malatya’yı da şaha kaldıracak projelerimiz hazır” dedi.

GEZER TÜM YOL HARİTALARININ HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gittiği her ilçede olduğu gibi partilerin belediye başkan adaylarının seçim ofislerini de ziyaret eden Prof. Dr. Gezer, ziyaret ettiği ilçe esnafına ise göreve geldiklerinde yapacakları projelerden bahsetti. Malatya’yı yakın tarihinin gördüğü en büyük kalkınma seferberliği ile kısa sürede ayağa kaldıracaklarının sözünü veren Gezer, yıllardır Malatya’yı her konuda çalışmış biri olarak tüm yol haritalarının hazır olduğunu dile getirdi.

Malatya’nın 5 yıl içinde her yönüyle şaha kalkan bir il olacağını ifade eden Gezer, özellikle konut seferberliği ile belediye-özel sektör işbirliği ile 50 bin konut üretmeyi de hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: BÜLTEN