DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Malatya’da konuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya’nın depremden sonraki durumunu değerlendirerek Malatya’ya verilen sözlerin tutulmadığının altını çizdi. Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimlerinde ise DEVA Partisi olarak Malatya Bağımsız Büyükşehir Adayı İbrahim Gezer’e destek verileceğini bildirdi.

KONUTLAR HENÜZ TESLİM EDİLMEDİ

Malatya’ya verilen sözlerin tutulmadığını ileri süren Babacan,

“Depremin üzerinden 13 ay geçti. Malatya’ya ne söz verildi? 100 binin üzerinde konut yapılacağı söylendi ama henüz teslim edilemeyen, ama hazır olduğu söylenen konut sayısının 6 bin civarında olduğunu görüyoruz. Önceki genel seçimlerde Sayın Erdoğan bir yılda konutların teslim edileceğini söyledi. Bir yılda teslim edilecek deyip yüzde 60, yüzde 70 civarında yapılsa yine anlaşılabilir ama 6 bin konutu dahi teslim edememek bu güzel ve büyük ülkeye yakışmıyor”

şeklinde konuştu.

“HİÇBİR ZAMAN EMEKLİLERİMİZ BU KADAR ZORLUK YAŞAMAMIŞTI”

Emeklilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında da bazı açıklamalarda bulunan Babacan,

“Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Yakın tarihimizin en derin ekonomik bunalımını yaşıyoruz. Başta emeklilerimiz olmak üzere, çiftçilerimiz, esnafımız her yönden feryat ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında kuyruklar görüyoruz ve bu kuyruktaki vatandaşlarımızın da çoğunun emekli vatandaşlar olduğunu görüyoruz. Yıllardır gerçeğinden çok daha düşük olarak açıklanan enflasyon sebebiyle ve emekli maaşlarına sadece TÜİK’in açıkladığı makyajlı enflasyon kadar artırılması emeklilerimizin refah kaybı yaşamasına neden oluyor. 2018 2019’dan bu güne TÜİK enflasyon olarak uydurma bir rakam açıklıyor, gerçek enflasyon açıklanmıyor. Gerçek enflasyon çok daha yüksek. Tarihimizde hiçbir zaman emeklilerimiz bu kadar zorluk yaşamamıştı, bu kadar derin yoksulluk yaşamamıştı. Bugün emeklilerimizin evi kendisine ait değilse ve kira ödeyerek yaşıyorsa geçinmesi mümkün değil. En temel ihtiyaçlarını karşılaması dahi mümkün değil ama biz çalışıyoruz. Bu sorunları aşmak için çalışıyoruz”

dedi.

“KİME NASIL RANT SAĞLAYACAĞIZ ANLAYIŞI VAR”

Malatya’da 6 bin konutun dahi teslim edilmediğini bildiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kötü bir yönetimin olduğunu iddia ederek,

“Depremden ağır etkilenen Malatya’ya baktığımızda ise sadece emeklilerin değil şehirde yaşayan herkesin sorunlarının olduğunu, bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen sorunların hala ortada durduğunu görüyoruz. Depremin üzerinden 13 ay geçti. Malatya’ya ne söz verildi? 100 binin üzerinde konut yapılacağı söylendi ama henüz teslim edilemeyen, ama hazır olduğu söylenen konut sayısının 6 bin civarında olduğunu görüyoruz. Yerel seçimlere doğru giderken bu rakamları görüyoruz. Önceki genel seçimlerde Sayın Erdoğan 1 yılda konutların teslim edileceğini söyledi. 1 yılda teslim edilecek deyip yüzde 60, yüzde 70 civarında yapılsa yine anlaşılabilir ama 6 bin konutu dahi teslim edememek bu güzel ve büyük ülkeye yakışmıyor. Bunun nedeninin temelinde de kötü yönetim var. Kime nasıl rant sağlayacağız anlayışı var”

ifadelerini kaydetti.

“6 BİN KONUT BİLE TESLİM EDİLEMEDİ”

Depremlerden sonra birçok kez Malatya’ya geldiğini belirten Babacan,

“Ben Malatya’ya depremin 5’inci günü geldim ve daha sonra birçok kez Malatya’da bulundum. Biz kadrolarımızla depremden sonra 11 ilin yardımına koştuk ve organizasyonlar yaptık. Kamu kuruluşları dururken bu organizasyon bize düştü. Yarın Cumhurbaşkanı burada olacakmış. Geçen seneki 100 binin üzerinde konut yapma sözü sorulmalı. Bir yılda 100 bin ev yapılacağı söylendi ama 6 bin konut bile teslim edilemedi. Bunun bir sorulması lazım. Para mı yok, yoksa organize mi edilmedi?”

dedi.

“ŞEHRİN KALBİ ŞU AN ÇALIŞMIYOR”

Babacan, bir şehrin canlılığının ve sosyalliğinin sağlanması için çarşısının olması gerektiğini vurgularken, Malatya’da toplumdan kopuk bir yönetim anlayışının bulunduğuna dikkat çekti.

“Biz Malatya’ya gelirken konteyner kentlerin arasından çıkıp geldik” diyen Babacan,

“Bunu en iyi basın çalışanları bilir çünkü onlar da konteynerlerde işlerine devam ediyorlar. Bir yıl geçmesine rağmen bu derece belirsizlik ve vurdumduymazlık anlaşılır gibi değil. Malatya nüfusa oranla en çok yıkım alan bir şehirdir. Ticaretin de önemli bir parçası olan Malatya’da 22 bin iş yeri merkezde yıkıldı, toplamda 30 bin iş yeri yıkıldı. Esnafın durumu belirsiz. Çarşılarda şehirler sosyalleşir, Malatya’nın çarşısı yıkıldı ama yeni bir çarşı yok. Şehrin kalbi şu an çalışmıyor. Bunlar gelip şu karşıdaki kuruyemişçiyi bile çalıştıramazlar, kısa sürede batırırlar. Çünkü toplumdan kopmuş, ticaretten kopmuş bir yönetim anlayışı var burada”

diye konuştu.

“SEÇİMDEN SONRA FAİZ BİRDEN ARTARSA BU HELAL DEĞİLDİR”

Her alanda yapılacak çalışmalarının bulunduğunu bildiren Ali Babacan, projelerini de tanıttı. Babacan, şunları kaydetti:

“Bizim iki sene önceden hazırlanmış bir yerel yönetimler ve şehircilik raporlarımız var. Bunlar daha şimdiden hazır. Her alanda durum tespitleri var neler yapılacağı, nasıl çözümler üretileceği belirli. Cumhurbaşkanı Türkiye’de 300 bin konut yapılacağını söylediğinde biz sormuştuk. Hangi parayla yapılacak bu? TOKİ’nin konut yapma kapasitesi belli. Bu ülkede enflasyon tam anlamıyla açıklanmazsa, Merkez Bankası bağımsız çalışmadıkça ekonomi düzelmez. Bu gün markete giden emekli bir kilo kıyma aldığında enflasyonu görüyor zaten. Enflasyon gibi pandemide de ölüm sayısını doğru açıklamadılar. Vefat sayılarının düşük açıklandığını söylediler. Artık bu millet açıklanan rakamlara da inanmamaya başladı. Depremde de rakamlar doğru bir şekilde açıklanmadı, gerçek sayılar açıklanmadı. Rakamlarda hile yapana güven oluşmaz. Ticarette helalinden kazanmak diye bir şey var. Ölçüde hile yaparsanız helalinden kazanmamış olursunuz. Yapamayacağınız sözleri verirseniz de helalinden kazanmamış olursunuz. Seçimden önce faiz artmaz deyip seçimden sonra faiz birden artarsa bu helal değildir. Ben her zaman söylüyorum, kazanıldı ama helalinden kazanılmadı.”

“DEVA İBRAHİM GEZER’İ DESTEKLEYECEK”

31 Mart Yerel Seçimleri için Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Gezer’i destekleyeceklerini söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bunun resmi olarak da açıklanacağını söyledi.

Babacan büyükşehirde Gezer’i destekleyeceklerini ama ilçelerde bazı belediye başkan adayları çıkardıklarını da açıklayarak,

“Malatya’da biz farklı ve güzel bir işbirliği ile seçimlere gidiyoruz. İbrahim Gezer DEVA Partisinin kurucularındandı. Birkaç ay önce Malatya’da yaptığı istişareler sonucunda partimizden ayrılarak Malatya bağımsız adayı olarak seçimlere girdi. Seçildikten sonra tarafsız bir belediye başkanı olacak. Malatya ilçelerindeki adaylarımızı da tanıttık. Malatya’da ve ilçelerde adaylarımızla huzurunuzdayız. Tüm Malatya’nın desteğini bekliyoruz. Bunların bin konut için yaptığı paraya biz 2 bin 500 tane konut yapabiliriz. Asıl hizmet böyle olur. Kaynak soruyorlar ama hırsızlığa mani olursanız ve kaynakları yerinde kullanırsanız Türkiye ayağa kalkar. En büyük kaynak Türkiye’dir, en büyük kaynak işin ehli dürüst kadrolardadır. Böyle bir kadro oluşturulduğunda korkmayın. İbrahim Gezer inşallah hakkaniyetli dürüst bir ekip ile parti ayırmadan nasıl yönetileceğini gösterir. Çalışmamız gerekiyor, dürüst bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Biz dürüst olduğumuz sürece de başarı da bizimle olacaktır”

ifadelerini kaydetti.