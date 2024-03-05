Bülbüloğlu, yerel yönetimleri Erdoğan’a şikayet etti “Vatandaşa bu kadar zulüm edilmez”

Depremlerin ardından şehrin tekrar ayağa kalkması için gerçekleştirilen çalışmaların çok yavaş olduğunu belirten ve yerinde dönüşüme ruhsat verilmesi noktasında belediyelerin çekimser davrandığını kaydeden Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.
6 Şubat tarihli asrın felaketinin üzerinden bir yılı aşkın sürenin geçtiğini kaydeden Bülbüloğlu, bu süre içerisinde vatandaşın yaşadığı en büyük problemlerden birinin barınma problemi olduğunun altını çizdi.
“BU VATANDAŞA BU KADAR ZULÜM EDİLMEZ”
Malatya’da barınma probleminin hala çözüme kavuşturulamadığını söyleyen Bülbüloğlu,
“Şu anda vatandaş hala konteynerde, çadırda bir şekilde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte tabii ki rezerv alanında konutlar kısmi olarak da olsa yapılmaya devam ediyor ama yerinde dönüşümde şu anda hala henüz bir ruhsat alınmış değil. Bunun yanında bir de orta hasarlı tescil edilen binalarımız var. Bu orta hasarlı tescil edilen binalarımızda güçlendirme yapılması için belediyeden ruhsat alınma sürecinde sıkıntı yaşanıyor. Belediyelerimizin maalesef burada hızlı davranamaması, gerekli sorumluluğu alamamasından dolayı ciddi anlamda bir süre kaybedildi. Ruhsatlar çok geç çıktı. Şu anda ruhsatlar alınmaya başlandı. İnşaatlar, güçlendirme işlemleri başlama aşamasında. Ancak şu anda da vatandaşımız çok ciddi anlamda maddi kaynak problemi yaşıyor. Vatandaşımız depremde zaten evini, iş yerini kaybetti. Burada güçlendirme kredisi alıp binasını güçlendirip bir an önce konutuna taşınmak istiyor. Ancak burada AFAD tarafından ne güçlendirme kredisinin 2024 yılı güncel miktarı ne de ne zaman ödeneceği yönünde ciddi anlamda bir belirsizlik var. Bu vatandaşa bu kadar zulüm edilmez. Hakikaten yazık. Vatandaş diyor ki ‘Ben bir an önce güçlendirme kredimi alayım. Ben zaten ruhsatımı almışım. Güçlendirme kredimi alayım, firmayla anlaşılmış. Güçlendirmesi yapılsın. Tadilatı yapılsın ve bir an önce çocuğumla beraber, ailemle beraber konutuma tekrar yerleşeyim konforlu hayata tekrar devam edeyim’. Vatandaş Malatya'dan gitmek istemiyor. Yaşamaya devam etmek istiyor. Ama buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bu kredi sonuçta vatandaşın bir hakkı, hak sahipliğine uğraşmış. Bunu geciktirmenin hiç kimseye bir faydası yok. Vatandaşın önünü açın. Bir an önce güçlendirme kredisini verin. Miktarını belli edin ve vatandaş işine baksın, konutunu güçlendirsin. Çünkü bu noktada ‘Neden talepte bulunmuyorsunuz’ diye derneğimize şikayet geliyor. Bu konuyla alakalı yetkililerin bir an önce harekete geçmesini ve bu karmaşanın bitmesini arzu ediyoruz”
şeklinde konuştu.
“ARTIK YETER DİYORUZ”
Hala yerinde dönüşümle ilgili sıkıntıların devam ettiğini kaydeden Bülbüloğlu,
“Burada çok ciddi anlamda bir sorun var. Belediyelerimiz 2 aydır çalışmaz durumda. Yerel seçime giriyoruz. Şu anda hiç kimse bir imza atmıyor. Hala yerinde dönüşümün ruhsatları verilmiyor. Hala imar izni çıkmış durumda değil. Şu anda gitseniz imar iznini alamıyorsunuz. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Açıkçası herkes sorumluluktan kaçıyor. Yazık günah. Burada yetkililerin bu işi yapmaması vatandaşımıza asrın felaketinin üzerine bir zulüm daha oluyor. Açıkçası biz de bunun nedenini anlamış değiliz. Ama artık yeter diyoruz. Vatandaşın güçlendirme kredilerini bir an önce miktarını belirlemek suretiyle verin. Çünkü vatandaş ruhsatını almış, binasını güçlendirip oturmak istiyor ama maddiyattan dolayı vatandaş dar durumda. Bu anlamda biz artık yetkililerden bir an önce vatandaşın önünü açılmasını arzu ediyoruz”
ifadelerine yer verdi.
“HESABIN SORULMASINI İSTERDİK”
Cumhurbaşkanının Malatya ziyaretinde sivil toplum örgütleri ile bir toplantı gerçekleştirmesini beklediğini kaydeden Bülbüloğlu,
“Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya’ya geliyor. Malatya’da sivil toplum örgütleriyle bir toplantı yapmasını, buradaki vatandaşın sesi konumundaki sivil toplum örgütlerini bir araya toplayarak burada yerel yönetim ne yapıyor? AFAD ne yapıyor? Vatandaş ne durumda? Bir dinlemesini çok arzu ederdik. Açıkçası bunu bekledik de ama maalesef aldığımız bilgi doğrultusunda miting sonrasında Elazığ'a gidecekmiş. Burada bir toplantı gerçekleştirilseydi yerinde dönüşümün neden yapılmadığını, nelere takıldığını, ruhsat izninin, imar izninin bu zamana kadar neden verilmediğini, güçlendirme kredilerinin miktarının neden belli olmadığı ve vatandaşa ruhsat almasına rağmen neden verilmediğini sorardık. Bunlarla ilgili hesabın sorulmasını isterdik. Çünkü bunlardan belki Sayın Cumhurbaşkanımızın da bilgisi yok. Yanlış iletiliyor olabilir ama burada hakikaten ciddi anlamda bir liyakat sorunu var. Vatandaşa bu kadar zulüm edilmez. Yazık günah. O yüzden keşke böyle bir toplantı olsaydı biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza bu şikayetlerimizi, bu dileklerimizi, temennilerimizi en azından Malatya için, Malatya'mızın yeniden ayağa kalkması için iletmek isterdik”
diye konuştu.
“ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir çağrıda bulunan Bülbüloğlu,
“Eğer Cumhurbaşkanımızla konuşma fırsatımız olursa ona şunları söylemek isterdim; Sayın Cumhurbaşkanım, Malatya hakikatken depremde en ağır darbe almış, en ağır yara almış 2’nci il. Burada çok sayıda konut, çok sayıda iş yeri yıkıldı. Vatandaş şu anda 21 metrekare konteyner içerisinde yaşamını, 21 metrekare konteyner içerisinde ticari hayatını bir yıla yakın süredir sürdürme, ayakta kalma gayreti içerisinde. Malatya şu anda çok yaralı. Malatya'nın bu yarasına şu anda maalesef yüzde 10 dahi derman bulunmamış durumda. Rezerv alanında bugün 5-6 bin konut yapılması, Malatya'nın ihtiyacının yüzde 10’u bile değil. Yerinde dönüşüm maalesef maddi olanaksızlıklardan alınan hibe ve kredi miktarlarının düşük olmasında ve çeşitli yapısal problemlerden dolayı ilerleyememekte. Bunların hepsini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yetkililerine de defalarca dile getirdik. Zor da olsa vatandaş güçlendirme ruhsatını almış ancak şu anda maddi problemlerden dolayı güçlendirme kredisini alamadığı için tadilatlarını da ilerletemiyor. O yüzden vatandaşın rezerv alanlarında hızlı bir şekilde iş yerlerinin yapılması noktasında ciddi anlamda sıkıntıları var. Bilinmezlikler çok fazla. Neresi rezerv alanına girmiş? Ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Vatandaş bir bilinmezlik içinde. Bu sorunlara acilen çözüm bulunması için Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantı yapılarak, bütün yetkilileri toplayarak ‘Malatya'da siz ne yapıyorsunuz’ deyip bu sorunların acilen düzeltilmesini arzu ediyoruz. Malatya'ya gereken önemi daha fazla göstermesini diliyoruz. Çünkü Malatya hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar sonuna kadar destek verdi. Hep yanında oldu. Ama bugün Malatya'nın yanında olması gerektiği ahde vefanın olması gerektiği bir dönemdeyiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bu çağrıda bulunuyoruz. Kendisine Malatya'nın problemlerine daha fazla inmesini ve bu şehri yeniden ayağa kaldırması noktasında gereken desteğin fazlasını vermesi yönünde talebimizi iletiyoruz”
açıklamasında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.