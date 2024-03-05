05 Mar 2024 - 15:15 - Gündem

Bülbüloğlu, yerel yönetimleri Erdoğan’a şikayet etti “Vatandaşa bu kadar zulüm edilmez”

Belediyelerin hızlı davranmaması, gerekli sorumluluğu almamasından dolayı yerinde dönüşümde ciddi anlamda bir süre kaybedildiğini belirten MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yerel yönetimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet etti. Bülbüloğlu, “Buradaki sıkıntılardan belki Sayın Cumhurbaşkanımızın da bilgisi yok. Yanlış iletiliyor olabilir ama burada hakikaten ciddi anlamda bir liyakat sorunu var. Vatandaşa bu kadar zulüm edilmez. Yazık günah” dedi.