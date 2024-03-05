Taşkın: hizmetleri aksatmayacağız

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Bayram Taşkın, ilçeye bağlı Yaygın, Yenice ve Şişman mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Bayram Taşkın, önceliklerinin depremin yaralarını sarmak olduğunu ifade etti.

Malatya’da hayatın her haliyle normalleşmesi için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Taşkın, yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği 6 Şubat depremlerinin izlerini ancak güçlü bir devletin silebileceğini söyledi. Hükümetin her konuda deprem bölgesini öncelediğini de aktaran Taşkın, kalıcı konutlar, köy evleri, yeni çarşı ile tahrip olan altyapı ve üst yapı çalışmaları tamamlana kadar tüm gayretleri ile çalışacaklarını kaydetti.

“DEPREMİN YARALARINI SARARKEN RUTİN HİZMETLERİ AKSATMAYACAĞIZ”

Vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Mart Çarşamba günü kent merkezinde düzenlenecek olan miting programında davet eden AK Parti Battalgazi Belediye Başkan adayı Bayram Taşkın, “İnşallah devletimizin gücü ve Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde hem kalıcı konutlarda hem de yeni çarşı çalışmalarında inşatlarımız hızla devam ediyor. Yapımı tamamlanan 6 bin 181 konut geçtiğimiz günlerde hak sahiplerine teslim edildi. İnşaatlar tamamlandıkça iki ayda bir kura çekimleri devam edecek. 20 bin konutta çalışmalar sürüyor. Önceliğimizi depremin enkazını kaldırmaya verirken rutin belediyecilik işlerini de aksatmayıp 31 Mart seçimleri sonrasında da halkla iç içe olmayı sürdürerek, eskisinden daha güzel bir Malatya ve Battalgazi’nin inşası için gayret edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN