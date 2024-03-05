Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 12.30’da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan alanda Malatyalı vatandaşlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya ziyareti öncesinde gerçekleştirilen çalışmalar 2 gün öncesinden başladı.

İstasyon Kavşağından Büyükşehir Belediyesi yanına kadar her tarafa demir polis barikatlar kuruldu, yollar temizlendi, alanın etrafında bulunan enkazlar kaldırıldı hatta yollara asfalt bile döküldü.

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı il olan Malatya’da hala vatandaşların ve esnafların yaşadıkları sorun ve sıkıntılar çözüme kavuşturulabilmiş değil. Şehir merkezi olarak tabir edilen yerlerde her gün yüzlerce vatandaş çamurlu yollarda yürüyor.

Birçok vatandaş depremden sonra Malatya’nın unutulduğunu, belediyelerin yeteri kadar hizmet yapmadığını belirtse de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya gelmesine günler kala belediye personelleri yoğun bir tempo içerisinde çalışmaya başladılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Malatya’nın ayağa kalktığını ve yıkık dökük şehirde hayatın normale döndüğünü göstermeye gayret edenler belediyelerin bu çalışmaları, vatandaşlar tarafından ise tepki topluyor.

Vatandaşların hizmetlerin sadece Cumhurbaşkanı geldiğinde değil her zaman yapılmasını talep ediyorlar.

Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerinden üzerinde 13 ay gibi bir zaman geçse de şehir merkezinde hala toz ve çamurlu yollardan geçilmiyor buna karşın belediye, Cumhurbaşkanının konuşma yapacağı alana asfalt yol yapıyor.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)