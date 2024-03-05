- Gündem

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya ziyareti öncesinde çalışmalar hızlandı. Deprem nedeni ile bu yıl park ve bahçelere çiçekler dikilmese de Cumhurbaşkanının geçiş güzergahında olan noktalarda enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı. Şehir merkezinde vatandaşlar çamurlu yollarda yürürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting yapacağı alana asfalt döküldü.

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı mask
Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı
Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı
+10
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın saat 12.30’da Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan alanda Malatyalı vatandaşlarla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya ziyareti öncesinde gerçekleştirilen çalışmalar 2 gün öncesinden başladı.

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

İstasyon Kavşağından Büyükşehir Belediyesi yanına kadar her tarafa demir polis barikatlar kuruldu, yollar temizlendi, alanın etrafında bulunan enkazlar kaldırıldı hatta yollara asfalt bile döküldü.

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı il olan Malatya’da hala vatandaşların ve esnafların yaşadıkları sorun ve sıkıntılar çözüme kavuşturulabilmiş değil. Şehir merkezi olarak tabir edilen yerlerde her gün yüzlerce vatandaş çamurlu yollarda yürüyor.

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

Birçok vatandaş depremden sonra Malatya’nın unutulduğunu, belediyelerin yeteri kadar hizmet yapmadığını belirtse de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya gelmesine günler kala belediye personelleri yoğun bir tempo içerisinde çalışmaya başladılar.

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a,  Malatya’nın ayağa kalktığını ve yıkık dökük şehirde hayatın normale döndüğünü göstermeye gayret edenler belediyelerin bu çalışmaları, vatandaşlar tarafından ise tepki topluyor.

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

Vatandaşların hizmetlerin sadece Cumhurbaşkanı geldiğinde değil her zaman yapılmasını talep ediyorlar.

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

Asrın felaketi olarak tabir edilen depremlerinden üzerinde 13 ay gibi bir zaman geçse de şehir merkezinde hala toz ve çamurlu yollardan geçilmiyor buna karşın belediye, Cumhurbaşkanının konuşma yapacağı alana asfalt yol yapıyor.

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı
Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

Vatandaşa çamurlu, Erdoğan’a asfaltlı yol Enkazlar kaldırıldı, yollar asfaltlandı

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)

 

# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan malatya, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika, son dakika malatya, son dakika malatya haberleri, malatya yıkım, Malatya enkaz, Busabah malatya, Busabah gazetesi

05 Mar 2024 - 14:34 Malatya- Gündem

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL