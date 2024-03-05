Mahalle buluşmasında konuşan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Malatya’nın 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde büyük hasar aldığını hatırlatarak, şehir merkezindeki ticaret alanının çökmesi ile ekonominin de yara aldığını dile getirdi. Malatya’yı eskisinden daha iyi bir şehir haline getirme adına kolları sıvadıklarını belirten Er, özellikle TOKİ ve belediyecilikte deneyimli biri olarak bu süreçte Malatya’nın yeniden ayağa kalkmasında ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği döneminde Malatya’da gidilmedik köy, mezra ve ilçe bırakmadığını anımsatan Er, “Bu nedenle Malatya’yı çok iyi biliyorum” dedi. Geçtiğimiz günlerde gittiği Doğanyol ilçesindeki değişimi anlatan Er,

“Tüm ilçe yenilenmiş, evler yenilenmiş. Ben hayretler içerisinde kaldım inanın. Devletimiz kısa sürede Doğanyol’u küllerinden yeniden ayağa kaldırdı. Bizde diyoruz ki şimdi TOKİ’de görev aldığım süre zarfında 1 milyon 200 bin konut ürettik. Yılda 75 bin konut ürettiğimiz zamanlar oldu, Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm projeleri yaptık. Allah’ın izniyle bu kardeşiniz tecrübesi ile bu yükün altında kalkacak. Bu konuda hiç tereddüttünüz ve endişeniz olmasın. Malatya’yı çok iyi tanıyorum, potansiyelini iyi biliyorum. Tam da bugünlerde şehre lazım olan TOKİ gibi bir kuruluşta görev almış birisi olarak Malatya’nın inşasında çok emin konuşuyorum”

diye konuştu.

Malatya’da en son konut ve işyerlerinin teslim edilene kadar ekip olarak durmayacak ve yorulmayacaklarını da tekrarlayan Sami Er,

“İşimiz gücümüz Malatya diyoruz. Biz Malatya’ya geldiğimiz ilk gün ‘İşimiz Gücümüz Malatya’ dedik. Bu sözümüzü de her yere astık, ama bunun bir parti kendi sloganı ile yaptı, biz bunu 2 aydır kullanıyoruz. İşimiz gücümüz tek derdimiz Malatya. Bu şehrin biran önce küllerinden yeniden doğması”

dedi.

Şuanda şehirde bir taraftan kalıcı deprem konutlarının inşa edildiğini bir taraftan da çarşının Emlak Konut aracılığı ile ayağa kaldırıldığını ifade eden Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, çarşının 1 yıla kadar ayağa kaldırılması içinde çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.

Göreve geldiklerinde tüm belediyeler olarak uyum içerisinde çalışacaklarını dile getiren Sami Er,

“Seçildiğimizde ilk işimiz birikmiş sorunların ilk meclis toplantısında çözümü için şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Belediyeler olarak şehrin tüm paydaşları ile birlikte bu sorunları çözeceğiz. Göreceksiniz samimiyetle işe sarıldığımızı. İşe başladığımız gün çetelenizi tutun, 5 yıl sonra neler yaptık neler yapmadık muhasebenizi tutun. Hizmet edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. En güzel hizmeti yapacağız. Biz sizlere efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Bu sefer Cumhur İttifakı’nın burada aldığı oyun daha da üzerine koyarak en yüksek oyu vererek Cumhurbaşkanımızın emanetine sahip çıkacağınıza hiç şüphemiz yok”

diye konuştu.

“BU SEÇİMLER ŞEHRİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK”

AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit ise Malatya’nın 2002’den beri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye her zaman destek verdiğini belirterek, Malatyalıların bu seçimlerde de aynı destek ile Cumhur İttifakı’nın yanında olacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Bu seçimlerde verilecek kararın şehrin önümüzdeki 100 yılının inşası için çok önemli olduğunu dile getiren Geçit, oy verirken adayların mutlaka en iyi şekilde mukayese edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Göreve geldiklerinde insan yaşamını her şeyin üstünde tutacaklarını ve imar konularında bu yönde çalışmalar yapacaklarını da belirten Prof. Dr. Geçit, bir daha böyle acıların yaşanmaması adına tüm önlemleri alacaklarını kaydetti.

Belediyeler arası uyum içerisinde çalışacaklarını da dile getiren Geçit, “Sami Başkanımızın öncülüğünde bu şehri ayağa kaldıracağız. Sizlerin oylarıyla geldiğimiz bu makamlarda herkes ile uyumlu çalışıp şehrimizi biran önce ayağa kaldıracağız. Ben inanıyorum ki en geç 2 - 2,5 yıl içinde depremin tüm etkilerini ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN