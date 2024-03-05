Geçit Malatyalıları Erdoğan’ın mitingine davet etti

6 Şubat depremlerinin Malatya'nın sadece çarşı merkezinde değil kırsal alanlarında da büyük yıkıma neden olduğunu vurgulayan Geçit, göreve gelmelerinin ardından özellikle kırsal mahallerde ihtiyaç duyulan hizmetleri hızlıca yerine getireceklerini söyledi. Kırsal mahallelerdeki sorunları iyi bildiklerini ve vatandaşların taleplerini yerinde dinlediklerini belirten Geçit, Nisan sabahı göreve geldiklerinde kırsal mahallerde ihtiyaç duyulan hizmetleri hızlıca yerine getireceklerini ifade etti.
Geçit, konuşmasında, "Malatya'mızın yüzyılını inşa edeceğiz." diyerek, Cumhurbaşkanı ve hükümetin deprem bölgelerine verdiği önemi vurguluyor ve bu desteği sahaya yansıtarak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.
Yeşilyurt'taki kırsal mahallelerin sorunlarını iyi bildiklerine dikkat çeken Geçit, vatandaşların desteğiyle birlikte şehri ve ilçeyi ayağa kaldıracaklarını belirtti. Geçit, önümüzdeki 5 yıl boyunca en yakın çalışma arkadaşlarının vatandaşlar olacağını sözlerine ekledi.
Ayrıca, Geçit, 6 Mart Çarşamba günü Dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da yapacağı mitinge tüm vatandaşları davet etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.