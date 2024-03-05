Malatya’da dev fırsat başvurular bugün sona erecek

Malatya Valiliği, iş arayan vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde 750 personel alımı için son başvuru tarihi 5 Mart. 9 ay boyunca valilik bünyesinde istihdam edilecek olanların başvurularını hala yapabilirsiniz. İş-Kur Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu fırsatı kaçırmayın.
Malatya Valiliği, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 750 personel alımı için son başvuru tarihinin 5 Mart olduğunu duyurdu. Bu program çerçevesinde iş ihtiyacı olan vatandaşlar, valilik bünyesinde 9 ay süreyle istihdam edilecekler.
Başvuru süreci İş-Kur Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor ve son tarih olarak 5 Mart belirlenmiş durumda. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu programa başvurular bugün sona erecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.