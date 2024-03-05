Malatya’da dev fırsat başvurular bugün sona erecek

Malatya Valiliği, iş arayan vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde 750 personel alımı için son başvuru tarihi 5 Mart. 9 ay boyunca valilik bünyesinde istihdam edilecek olanların başvurularını hala yapabilirsiniz. İş-Kur Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu fırsatı kaçırmayın.

Malatya Valiliği, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 750 personel alımı için son başvuru tarihinin 5 Mart olduğunu duyurdu. Bu program çerçevesinde iş ihtiyacı olan vatandaşlar, valilik bünyesinde 9 ay süreyle istihdam edilecekler.

Başvuru süreci İş-Kur Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor ve son tarih olarak 5 Mart belirlenmiş durumda. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu programa başvurular bugün sona erecek.

Kaynak: Haber Merkezi