05 Mar 2024 - 12:15- Gündem G:

Malatya’da dev fırsat başvurular bugün sona erecek

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Malatya Valiliği, iş arayan vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde 750 personel alımı için son başvuru tarihi 5 Mart. 9 ay boyunca valilik bünyesinde istihdam edilecek olanların başvurularını hala yapabilirsiniz. İş-Kur Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu fırsatı kaçırmayın.

Malatya’da dev fırsat başvurular bugün sona erecek mask
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Malatya Valiliği, iş arayan vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde 750 personel alımı için son başvuru tarihi 5 Mart. 9 ay boyunca valilik bünyesinde istihdam edilecek olanların başvurularını hala yapabilirsiniz. İş-Kur Müdürlüğü tarafından koordine edilen bu fırsatı kaçırmayın.

Malatya Valiliği, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 750 personel alımı için son başvuru tarihinin 5 Mart olduğunu duyurdu. Bu program çerçevesinde iş ihtiyacı olan vatandaşlar, valilik bünyesinde 9 ay süreyle istihdam edilecekler.

Başvuru süreci İş-Kur Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor ve son tarih olarak 5 Mart belirlenmiş durumda. İş arayanlar için önemli bir fırsat olan bu programa başvurular bugün sona erecek. 

 
 

Kaynak: Haber Merkezi
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05 Mar 2024 - 12:15 Malatya- Gündem

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