Edirne’de ve Tekirdağ’da etkili olacak

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Edirne’de elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Koruklu Köyü, Kozköy Köyü bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da elektrik verilemeyecek mahalleler:
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Saray ilçesine bağlı Çukuryurt, Merkez bölgelerine” elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.