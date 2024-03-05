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Edirne’de ve Tekirdağ’da etkili olacak

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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Edirne’de ve Tekirdağ’da etkili olacak mask
Edirne’de ve Tekirdağ’da etkili olacak
Edirne’de ve Tekirdağ’da etkili olacak
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Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) tarafından Edirne’de ve Tekirdağ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. TREDAŞ Edirne’nin ve Tekirdağ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. 

Edirne’de ve Tekirdağ’da etkili olacak

Bu açıklamaya göre Edirne’de elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Keşan ilçesine bağlı Koruklu Köyü, Kozköy Köyü bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Edirne’de ve Tekirdağ’da etkili olacak

Bu açıklamaya göre Tekirdağ’da elektrik verilemeyecek mahalleler:

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Saray ilçesine bağlı Çukuryurt, Merkez bölgelerine” elektrik enerjisi verilemeyecek.”

Edirne’de ve Tekirdağ’da etkili olacak
 
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05 Mar 2024 - 12:13 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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