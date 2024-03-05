05 Mar 2024 - 11:57 - Gündem

Bir uyarı da Gaziantep ve Osmaniye için geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Gaziantep ve Osmaniye’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Gaziantep ve Osmaniye’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…