Bir uyarı da Gaziantep ve Osmaniye için geldi

Elektrik sağlayıcıları tarafından Gaziantep ve Osmaniye’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Gaziantep ve Osmaniye’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
Toroslar EDAŞ Gaziantep’in ve Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre Gaziantep’te:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Nizip ilçesine bağlı Kefarşıh Yolu bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Nizip ilçesine bağlı Gürbüz, Yeşil-1, Esenyalı, Kocatepe Yolu, Boztaş, Ersoy, İnönü, Alahacı bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Nurdağı ilçesine bağlı Gedikli, Kırışkal, Yalangoz, Nogaylar bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Nurdağı ilçesine bağlı Balıkalan, Hocalar, Naimler, Nogaylar, Yalangoz, Yaylacık bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Oğuzeli ilçesine bağlı Küçük Karaca Ören bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Şahinbey ilçesine bağlı Celal Doğan, 164009 Nolu, Ulupınar, 164002 Nolu, Musabeyli Yolu, 164007 Nolu, 164006 Nolu, Hocaefendi, Mustafa Nurettin, Pınar Başı, 164013 Nolu, Dr.Mehmet Berk, 164014 Nolu, 164010 Nolu, Lohan Yolu, 164015 Nolu, 1., 164008 Nolu, 158004 Nolu, 158001 Nolu, Doğanca, 160004 Nolu, 160001 Nolu, Dokur, 160003 Nolu, 160002 Nolu, 160005 Nolu, 162004 Nolu, 162003 Nolu, 162005 Nolu, Güllüce, 162001 Nolu, 162002 Nolu, 154002 Nolu, 154004 Nolu, 154005 Nolu, Kavşak, 154006 Nolu, Kayakent, 153001 Nolu, Kuşçu, 165001 Nolu, 163001 Nolu, 163003 Nolu, Morcalı, 157006 Nolu, 157005 Nolu, 157007 Nolu, 157004 Nolu, 157001 Nolu, Kürüm Yolu, 157003 Nolu, Ozanlı, 157002 Nolu, 155001 Nolu, Ufacık K.E, Uğurtepe, 161001 Nolu, 161002 Nolu, 161003 Nolu, 152007 Nolu, 152006 Nolu, Hacıarslan, 152001 Nolu, 152004 Nolu bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Şehitkamil ilçesine bağlı Girne, Haleplioğlu, Korutürk, Münüf Paşa, Şehit Yunus Emre Çelik, Çelik, Fedai Mehmet, Palandöken, Şoför Ali, Çetin, Fedai Kalmaz, Kasap Sait, Derviş Hacı, Tekel, 41093, 41094 Çıkmaz, 41095, 41099, 41100, 41101 Çıkmaz, 41102, 41104, 41105, 41106, 41107, 41115, 41116, 41117, 41118, 41120, 41121, 41122, 41123, 41124, 41125 Nolu Çıkmaz, 41126, 41130, 41150, 41179, 54010 Nolu, 54026 Nolu, Aşık Geçidi, Beledi Mehmet, Cerittli Mustafa, Ceydeli, Daryaka, Deniz, Erikli, Eski Dülük, Fedai Mehmetçıkmazı, Fedai Mustafa, Hacetcioğlu, Hacı Mahmut, Kaynak Geçidi, Namık Kemal, Onbaşı, Ökkeş Postacı, Postacı, Soylu, 58098, Maraşal Fevzi Çakmak, 58099, Külekçi Ali, Cemil Cahit Güzelbey, 58095 bölgelerine,
Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Yavuzeli ilçesine bağlı Aşağıkayabaşı, Fıstıklıgaffar, Beğendik, Çiltoprak, Gülpınar, Kasaba, Kuzuyatağı, Sarılar, Yukarıyeniköy, Yukarıkayabaşı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Gaziantep’in ve Osmaniye’nin bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Osmaniye’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk, Günece, Üçkazan, İlbistanlı bölgelerine,
Yarın 09.15-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak, 1 Nolu Çıkmaz, Güneysu, 515, Prof. Dr Halet Çambel, Dadaloğlu, Atatürk, Zorkun Cad, 26 Nolu, Haslar, 4539, Kazım Karabekir, Akyar, Dr.Ahmet Alkan, Alhanlı, Hasan Çenet, İnönü, 3, 2, 6, 8, 9, 18, 20, 14, 19, 10, 17, 7, 13, 23, 22, 24, 33, 38, 39, 25, 35, 37, 30, 40, 32, Fevzi Çakmak, Mitisin, Fenk Merkez, Ayvadüzü, Akoluk-, Ürün, Karacalar, Zorkun 25015-, Olukbaşı, Zorkun1 Sokak, Dereobası, Olukbaşı 27000-, Tuztaşı 27001-, Zorkun 25057-, Zorkun 25001-, Zorkun 25021-, Zorkun 25018-, Zorkun 25022-, Hayvanındüzü 21002-, Zorkun 25011-, Zorkun 25010-, Mitisin 29003-, Dervişpınarı 28002-, Olukbaşı 27001-, Mitisin 29007-, Mitisin 29001-, Mitisin 29005-, Zorkun 25032-, Zorkun 25002-, Mitisin 29004-, Kumluca, Mitisin 29002-, Zorkun 25003-, Hayvanındüzü 21001-, Dervişpınarı 28001-, Ürün 22001-, Zorkun Bahir Ersoy-, Zorkun 25053-, Göğöküz Yaylası, -, Sırapınar, Taşlıufacık, Küsne-, Karagöl Yaylası, Yaylanın Kendisi Karıncalı Yaylası, Musacı, Hacıbekirli, Yaylanın Kendisi Büyükbağrıaçık Yaylası, Merkez Üçkoz Yaylası, Avanlar, Avaradazı, Yaylanın Kendisi Küçükbağrıaçık Yaylası, Kızlarçayı, 2044, Küsne bölgelerine,
Yarın 11.00-12.00 saatleri arasında Sumbas ilçesine bağlı Hüyük, Dineker, Güveller, Gökgedik, Yarımsakal-, ?!, Turunçlu, Terelik, Gafarlı, Ellezli, Taşköprü, Kesmesur, Geceli bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.