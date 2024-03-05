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Mardin ve Şırnak bu ilçe ve mahallelerde dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin ve Şırnak bu ilçe ve mahallelerde dikkat mask
Mardin ve Şırnak bu ilçe ve mahallelerde dikkat
Mardin ve Şırnak bu ilçe ve mahallelerde dikkat
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Mardin ve Şırnak bu ilçe ve mahallelerde dikkat

Bu açıklamaya göre:

“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı İstasyon, Savurkapı, Cevizpınarı, Yalım, Kabala, Gül, Karşıyaka, Şirinevler, Tepebaşı, Sancar, Uzunköy, Bahçebaşı, Ensar, Savurkapı, Kayacan bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu ilçe ve mahallelerde dikkat

Yarın 12.40-16.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Tepebağ, Bahçelievler bölgelerine,

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Yolüstü, Güneştepe, Büyüktepe, Akyazı, Işıklar, Sandıklı, Arıtepe, Karakuyu, Araköy, Karakulak, Hacıhasan, Akziyaret, Yüksektepe, Yamanlar, Tuzluca, Yaylım, Hakverdi, Örencik, Kalaycık, Çitlibağ, Sürekli, Akça, Yeşilköy, Dörtyol, Aktulga, Kahraman, İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu ilçe ve mahallelerde dikkat

Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Mazidağı ilçesine bağlı Kışlak bölgesine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Ulucami, Yeni, Yunus Emre, Sanayi, Gölcük, Cumhuriyet, Güven, Doğançay, Oyuklu, Yenice, Gülgöze bölgelerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yenişehir, Devrim, Barış, 8 Mart, Selahaddin Eyyubi, Kışla bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu ilçe ve mahallelerde dikkat

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Üçkavak, Cumhuriyet, Güzelağaç, Yaylatepe, Tokdere, Topağaç, Mutluca, Anıttepe, Alıçlı, Salihköy, Koyunlu, Dereyanı, Kayadere, Çınaraltı, Tavuklu, Cumhuriyet, Yeni, Şafak, Taşgedik bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu ilçe ve mahallelerde dikkat

Yarın 12.00-13.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Kaplan, Sarıkaya, Kayatepe, Başkavak, Seydin, Kaplan, Serenli, Başağaç, Üçerli, Sancaklı, Kırbalı, Gölbaşı, Yaylayanı, Bengisu, Bağyaka, Sürgücü, Tokluca, Dereiçi, Erkuran, Harmantepe, Kayacıklar, Armutalan, Akyürek, Ormancık, İçören, Safa bölgelerine,

Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Yeşili ilçesine bağlı Bahçebaşı bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin ve Şırnak bu ilçe ve mahallelerde dikkat

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Andaç bölgesine,

Mardin ve Şırnak bu ilçe ve mahallelerde dikkat

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gündoğdu bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Taşlıca, Üçağaç, Kösreli, Yolağzı, Başgören bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Aşağı, Yeni(Merkez), Atakent, Turgut Özal bölgelerine,

Mardin ve Şırnak bu ilçe ve mahallelerde dikkat

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Aşağıçeşme, Yukarıçeşme Mezrası, Bağlarbaşı, Ulaş, Düzova, Yeşilyurt, Kuştepe, Konak, Katran, Güçlü, Kolgezer, Örencik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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05 Mar 2024 - 11:51 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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