“Okumadığımız gün karanlıktayız” ‘Minik Filozoflar Atölyesi’ yoğun ilgi gördü

Malatya’da iki arkadaş çocuklar için çocuk edebiyatı ve yaratıcı yazarlık eğitimlerinin verildiği ‘Minik Filozoflar Atölyesi’ isimli bir atölye gerçekleştirdi. Çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgi gören atölyede çocuklar hem öğrendiler hem de eğlendiler. Atölye hakkında bilgi veren eğitimci Betül Özdemir ve Merve Gül, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundular.

Sanat Sokağında bulunan Gülenyüzler Kafe’de gerçekleştirilen atölyede çocuklar aynı zamanda Down sendromlu yaşıtları ile bir araya gelerek onları daha yakından tanıma fırsatı buldular.

“FELSEFİ SORUŞTURMA YAPIYORUZ”

Atölye hakkında bilgi veren Türkçe öğretmeni Betül Özdemir, düşüncenin 4 temel üzerinde şekillendiğini belirterek,

“Dünyada ve Türkiye'de düşünce 4 temel üzerinden ilerliyor. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, işbirlikçi düşünme ve özenli düşünme. Yaratıcı düşünme aracılığıyla bir edebi metinden, sanat eserinden ya da sıradan günlük hayatta kullandığımız bir nesneden hareketle çocuklarla felsefi soruşturma yapıyoruz. Onun üzerine yaratıcı yazarlık çalışmaları yapıyoruz. Soruşturmalar yapıyoruz. Özenli düşünme düşünmede düşünce boyunca doğruya doğru demeyi öğretiyoruz. Tabii savundukları şeyler ve düşünceleri tartışmanın seyrine göre süreç içerisinde değişiyor. Mantık çerçevesi içinde felsefe öğretiyoruz. Yine özenli düşünmede çocuklarımıza hem karşısındaki insanı özenle dinlemek hem de kendini çevresine karşı duyarlı bir şekilde ifade etmesini sağlıyoruz. İş birlikli düşünme kısmında da hep beraber bir probleme çözüm arıyoruz. Yeni bir şeyler üretiyoruz”

şeklinde konuştu.

“OKUMADIĞIMIZ GÜN KARANLIKTAYIZ”

Okul dışı öğrenme ortamlarının önemine değinen Özdemir,

“İlk etkinliklerimizde felsefi uyaran olarak çocuk kitaplarını kullandık. Çünkü en iyi bildiğimiz alan. Bunun içerisine müzik ve resimde ekledik ama yoğun olarak edebi eserlerden hareketle soruşturmalar yapıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan başat öğe okumadığımız gün karanlıktayız, bu felsefe ile yola çıktık. Uzun süredir hep okul dışı öğrenme ortamları oluşturmak istiyorduk. Okul dışı öğrenme ortamları çok önemli çocuklar için müzecilik, resimcilik ve atölyecilik çok önemli şeyler. Çocukların kendini ifade edebilecekleri, farklı ortamlarda bulaşabilecekleri harika şeyler olabiliyor; çünkü onların dünyası çok güzel”

ifadelerine yer verdi.

“ÇOCUKLARIN YAPABİLECEĞİ BİR ETKİNLİK YOKTU”

Eğitimci Merve Gül ise, depremden önce bu şekilde bir planları olduğunu ama deprem nedeni ile ertelediklerini kaydederek,

“Depremden önce arkadaşımla böyle bir planınız vardı; ama araya deprem girince süreç biraz uzadı. Deprem ve sonrası süreçte Malatya'da çocukların yapabileceği bir etkinlik yoktu. Bizde bu fikrimizi icraata geçirmeyi düşündük. Atölyemizde yaratıcı yazarlık ve felsefi düşünce eğitimleri yer aldı. İlerleyen günlerde atölyenin içeriğini arttırarak, daha sık ve daha çeşitli içeriklerle çocuklarımızla bir araya gelmeye devam etmeyi düşünüyoruz”

söyleminde bulundu.

“DAHA YAKINDAN TANIDILAR”

Atölyenin hem çocuklar hem de aileler tarafından çok yoğun bir ilgi gördüğünü belirten Gül,

“Atölyemiz çok ilgi gördü. Bizim beklediğimizden çok daha fazla bir ilgi aldı. Bunun etkilerinde biri de atölyemizi gerçekleştirdiğimi yer oldu. Etkinliğimizi Sanat Sokağında bulunan Gülenyüzler Kafe’de gerçekleştirdik. Burada da Down sendromlu çocuklarla, diğer çocuklarımızı kaynaştırmayı amaçladık. Çocuklarımız Down sendromlu çocuklarla bir arada olunca onları daha yakından tanıdılar. Bu yönden çok güzel geri dönütler aldık. Onun dışında çocuklarımızın burada yaptıkları etkinlikleri aileleri de görünce çok beğendiler ve çevrelerine söylediler böylelikle atölyemize yoğun bir ilgi oldu. Atölye sayımızı artırarak ve yeni içeriklerle zenginleştirilerek çalışmamıza devam edeceğiz”

açıklamasında bulundu.