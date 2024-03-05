“İnmede erken tanı ve tedavi çok önemli”

Beynin ne kadar süreyle kan akışından yoksun olduğuna ve hangi kısmın etkilendiğine bağlı olarak, bazı bölgelerde geçici veya kalıcı sakatlıklar yaşanması durumu olarak ifade edilen inme (Felç), ölümlere neden olabiliyor. İnmeyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Fizyoterapistler Derneği Malatya İl Temsilcisi Mehmet Çalışkan, BUSABAH Medya’ya konuştu.

İnmenin dünyada ölüm riski yüksek olan hastalık arasında 3. sırada yer aldığını dile getiren Çalışkan, ilerleyen yaş, yüksek tansiyon ve obezite gibi hastalıklar inmenin yaşanmasında en önemli risk faktörleri olurken, kalp hastalığı, sigara ve alkol kullanımı da değişebilir risk faktörleri arasında yerini aldığını söyledi.

“SÜRESİ UZADIKÇA BEYİNDE OLUŞACAK HASAR ORANI ARTAR”

İnmeye bağlı vücudun bir tarafında felçlik görülebileceğini belirten Çalışkan, “İnme sendromu veya inme, beyni besleyen damarların tıkanma ya da kanama gibi nedenlerle kan akımını kalpten beyne iletememesi ve bunun sonucunda beyin dokusunun hasara uğramasıdır. İnme geçiren kişide kanama ya da damarın tıkalı kalma süresi uzadıkça beyinde oluşacak hasar oranı da artar. İnmeye bağlı vücudun bir tarafında felçlik görülebilir” diye konuştu.

“KALP HASTALIKLARI İNME RİSKİNİ ARTIRMAKTA”

Yüksek tansiyon ve obezitenin inme için bir risk faktörü olduğuna dikkat çeken Çalışkan, “Yaş ile birlikte, yüksek tansiyon ve obezite hastalığın oluşmasında en sık rastlanan risk faktörleridir. Kalp hastalıkları inme riskini artırmaktadır. Sigara içen ile içmeyen arasında 2 kat daha fazla risk olduğu ispatlanmış olup ancak sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra içmeyenle aynı risk grubuna düştüğü belirtilmiştir. Ayrıca alkol kullanan kişilerde inme riski fazladır. İnme tüm dünyada koroner kalp hastalığı ve tüm kanserlerin ardından üçüncü sıklıkla gelen ölüm nedenidir” şeklinde konuştu.

“112’Yİ ARAYIP YARDIM TALEP ETMELİYİZ”

Çalışkan, “Ani gelişen nedensiz baş ağrısı, ani bilinç kaybı, konuşma bozukluğu, vücudun bir tarafında güç kaybı ve uyuşma, görme kaybı, yürüme ve denge bozukluğu gibi durumlarda inmeden şüphelenmeliyiz ve en kısa sürede 112’yi arayıp yardım talep etmeliyiz. İnmede ölümlerin ve felç kalmanın engellenebilmesi için belirtilerinin bilinmesi ve erken müdahale edilmesi önem arz etmekte” dedi.

“HASTANIN İYİLEŞMESİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

“Yeni yapılan çalışmalarda beyinde meydana gelen bir yaralanma sonrasında kortikal ve subkortikal bağlantıların tedaviye destek verici adaptasyon ve modifikasyonlarını bildiren çok sayıda çalışma vardır” diyen Çalışkan, şunları kaydetti:

“İnme hastalarında tedaviye erken başlanılması hastanın iyileşmesi açısından çok önemlidir. Rehabilitasyon sürecine geç başlanması durumunda yatak yarası, istemsiz kasılmalar, ağrı, depresyon gibi birçok problemlerin daha fazla görülebileceği bilinmelidir. Hastaların yaklaşık yüzde 10’u kendiliğinden iyileşirken, yüzde 10’u tedaviden fayda görmeyebilir. Geri kalan yaklaşık yüzde 80’i hasta ise rehabilitasyon adayıdır. Rehabilitasyondaki en büyük amaç mümkün olan en kısa sürede hastanın bağımsız bir duruma gelmesini sağlamaktır. Başarılı bir rehabilitasyon sonucu için hastanın mutlaka tedaviye aktif katılımı, tedavi sırasında anlamlı hedeflerin kullanımı ve bol pratik gereklidir.”

“EN ÖNEMLİ ZAMAN DİLİMİ İLK 6 AYDIR”

Aile eğitimine de dikkat çeken Çalışkan, “İnme hastalarında en önemli zaman dilimi ilk 6 aydır. Tedaviden en fazla cevap aldıkları ve gelişim gösterdikleri zaman dilimidir. 6 aydan sonra 2 yıla kadar tedavilerden fayda görebilirler ama ilk zamanlarda olduğu kadar gelişim sağlanamaz. Aile eğitiminin çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Hastanın tedaviden daha çok fayda görebilmesi için mutlaka aileler eğitilmeli ve aileler tarafından da bol tekrarlı egzersizler yapılmalıdır” dedi.