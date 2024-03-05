05 Mar 2024 - 11:07 - Gündem

Alkollü Sürücü Terörü: Bir Polis Şehit!

Samsun'un Havza ilçesinde, karıştığı kazadan kaçan otomobilin çarptığı bir trafik polisi şehit oldu, bir polis de yaralandı. Maddi hasarlı kazaya karışıp kaçan sürücü aracıyla çarptığı 1 polisi şehit etti, 1 polisi de yaraladı. Sürücü 1,86 promil alkollü çıktı.,