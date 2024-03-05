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Alkollü Sürücü Terörü: Bir Polis Şehit!

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Samsun'un Havza ilçesinde, karıştığı kazadan kaçan otomobilin çarptığı bir trafik polisi şehit oldu, bir polis de yaralandı. Maddi hasarlı kazaya karışıp kaçan sürücü aracıyla çarptığı 1 polisi şehit etti, 1 polisi de yaraladı. Sürücü 1,86 promil alkollü çıktı.,

Alkollü Sürücü Terörü Bir Polis Şehit! mask
Alkollü Sürücü Terörü Bir Polis Şehit!
Alkollü Sürücü Terörü Bir Polis Şehit!
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Olay, Samsun'un Havza ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgür Bozkurt, idaresindeki 55 SA 335 plakalı araçla Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Ankara yolu üzerinde maddi hasarlı kazaya karışıp Ankara yönüne kaçtı. Olay polise haber verildi. Havza ilçesinde yol uygulaması yapan Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Orhan Mutlu (39), kaçan aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan Özgür Bozkurt, aracıyla yaya polis memuru Mutlu'ya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrularak polis aracının ön camının üzerine düşen polis memuru Orhan Mutlu, olay yerinde şehit oldu. Polis aracında bulunan aynı yerde görevli polis memuru Ali Suat Vanlı da yaralandı. Yaralı polis, Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü Sürücü Terörü: Bir Polis Şehit!
Alkollü Sürücü Terörü: Bir Polis Şehit!

Olay yerinden kaçan sürücü Özgür B. ve yanındaki bir şahıs, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alkollü Sürücü Terörü: Bir Polis Şehit!

Şehit polis memuru Orhan Mutlu'nun cenazesi, yapılan olay yeri incelemesinin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Mutlu’nun aslen Samsun’un Vezirköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü Sürücü Terörü: Bir Polis Şehit!

Olay yerinden kaçan araç sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücünün 1,86 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alkollü Sürücü Terörü: Bir Polis Şehit!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 Mar 2024 - 11:07 Samsun- Gündem

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