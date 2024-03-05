Sahurda bu yiyecekleri tüketmek sizi tok tutar

Sahur günün ilk ışıklarından önce, imsak vaktinden önce yenen öğün. Bu öğün, oruç tutan kişilere gün boyunca ihtiyaç duyacakları enerjiyi sağlamak amacıyla yenir.Sahurda tok tutacak yiyecekler seçerken, besleyici ve sindirimi kolay olanları tercih etmek önemli. İşte sahurda tok tutacak yiyeceklerden bazıları.

PROTEİN KAYNAKLARI

Yumurta, süt, yoğurt, peynir gibi protein açısından zengin gıdalar sahurda tokluk hissi sağlar. Bu yiyecekler, sindirimi yavaşlatır ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

LİFLİ GIDALAR

Tam tahıllı ekmek, kepekli tahıllar, bulgur, yulaf gibi lifli gıdalar sahurda sindirimi yavaşlatarak tokluk hissi sağlar. Ayrıca sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da yardımcı olurlar.

PROTEİN VE LİF İÇEREN KARIŞIMLAR

Protein ve lif içeriği yüksek olan bir smoothie veya yoğurt üzerine yulaf ezmesi gibi bir karışım sahurda tokluk hissi sağlayabilir.

KURUYEMİŞLER

Fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler, sağlıklı yağlar ve protein içerirler. Küçük bir avuç kuruyemiş, sahurda tok kalmanıza yardımcı olabilir.

SEBZELER

Sebzeler, lif, vitamin ve mineral açısından zengindir. Sahurda sebzelerle yapılan hafif yemekler veya salatalar tüketerek tokluk hissi sağlayabilirsiniz.

SU

Sahurda bol su içmek, vücudun susuz kalmamasını sağlar ve tokluk hissiyatını artırır.

Sahurda tok tutacak yiyecekleri seçerken, ağır ya da sindirimi zor olan gıdalardan kaçınmak önemli. Ayrıca, yüksek şekerli veya yüksek yağlı yiyeceklerden uzak durmak da önemlidir, çünkü bu tür yiyecekler kısa süreli tokluk hissi sağlayabilir ancak uzun vadede tok kalmayı desteklemezler. Besleyici, dengeli ve sindirimi kolay yiyecekler tercih ederek sağlıklı bir şekilde sahur yapabilirsiniz. Sağlıklı ve dengeli bir şekilde yapıldığında, gün boyunca enerji seviyesini korumaya ve orucun sağlıklı bir şekilde geçmesine yardımcı olur.

Kaynak: Haber Merkezi