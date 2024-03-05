Dikkat! Batman’da 5 Tunceli’de 2 ilçe etkilenecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
“Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Keçiler, Sarıkız, Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Ahkar Mezra, Dörtbölük, Dikmetaş, Taşburun, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Üçevler, Hılınsur, Pivank bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Taşyuva, Meşeli, Keçiler, Sarıkız, Kayadibi(Örenağıl), Üçdirek, Kömürdür, Aykonak, Taşlıca, Örenağıl, Yedigöz, Deliktaş Mezra, Çukurca, Yıldızkaya, Elagöz, Dağlıca Mezra, Arpacık Mezra, Kayadüzü, Ergünü, Çemeşeşo Mezra, Boğazkapı, Yolüstü, Yamanlı Mezra, Çakmaklı Mezra, Ekinlik Mezra, Çakırpınar, Karaağaç, Sarıyayla, Karayün, Yürekli, Çalışırlar, Derince, Özlüce Mezra, Kaleyolu, Kınalı, Sarigan Mezra, Şehan Mezra, Gençler, Giribani Mezra, Ahkar Mezra, Çayırlı, Dörtbölük, Erikli, Altındere, Dikmetaş, Turnalı, Taşburun, Yuvalar, Kilis, Çınarlı, Konaklı Mezra, Osmanik, Dikbayır, Keçeli, Kurt, Yukarı Ergünü(Ergünü), Hazzank, Hopir Mezra, Gortir Mezra, Üçevler, Hılınsur, Yukarı Ergünü(Kayadüzü), Zornik Mezra, Aşağı Çayırlı, Girasur, Pivank, Pıjunik bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Karaoğlak, Kalkancık, Kahveci, Yankılı, Yolaltı, Gültepe, Ulucanlar, Soğukpınar, Tepeüstü, Çamlıca, Pınarhisar, Seyrantepe, Gündüzlü, Yeşiltepe(Pınarhisar), Merce, Çevrecik, Yeşilöz, Taşlıdere, Eskice, İnanlı, Kaletepe, Doğancık, Gertavi, Çavuşlu, Tepecik Mezra, Kavaklı, Yapraklı, Turgut Özal, Ortaçay, Gülpınar, Adnan Menderes bölgelerine,
Yarın 08.45-17.45 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Tekağaç, Aşağı Ürünlü, Yukarı Ürünlü, Ayışığı, Başlamış, Kobin bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kösetarla, Kumtepe, Organize Sanayi Bölgesi, Kısmet, Huzur, İluh, Çarşı, Tilmerc, Gültepe, İrmi, Bayındır bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Pülümür ilçesine bağlı Elmalı Köyü Çay Mezra, Elmalı Köyü Küllü Mezra, Kırdım Köyü, Şampaşakaraderbent Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Üçdam Köyü, Mezra Köyü Salördek Mevkii, Derindere Köyü, Dağyolu Köyü Dağyolu Mevkii, Bardakçı Köyü Sahnezer Mezra, Bardakçı Köyü, Elmalı Köyü, Süleymanuşağı Köyü, Kuzulca Köyü Çay Mezra, Kuzulca Köyü Yonça Dere Mezra, Kuzulca Köyü Değirmen Mezra, Taşlık Köyü Evcik Mezra, Ünveren Köyü, Yarbaşı Köyü, Senek Köyü, Dağyolu Köyü Armağan Mezra, Başkalecik Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Çemişgezek ilçesine bağlı Uzuntarla Köyü, Güleç Köyü, Erdoğdu Köyü, Gömemiş Köyü, Kuyluca Köyü, Gökçek Köyü, Yeşilkaya Köyü, Büyükyurt Köyü, Demirce Köyü, Yiğitler Köyü, Gökçek Köyü, Alacık Köyü, Yeşilkaya Köyü bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.