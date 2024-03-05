Diyarbakır dikkat! 16 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan, Mevlâna Halit, Şeyh Şamil, Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Kemaliye, Fatih, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş, Dicle, Adnan Menderes, Kemaliye, Fatih, Sanayi, Namık Kemal, Fevzi Çakmak, Dicle, Makam Dağı, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Karayiğit, Güroluk, Erler, Yamaçköy, Oğuzlar, Akçay, Hasköy, Aktepe, Bölümlü, Türkmenhacı, Meydanlık, Kazancı, Obalı, Köseli, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeşiltaş, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Harabe, Gümüştaş, Çatmadal bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Koçören bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Bademli, Dedeköy, Süslü, Kaygısız, Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Başköy, Abacılar, Çukurköy, Belen, Kuyular, Çardaklı, Sergen bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Gedikalan, Sarıçanak, Varınca, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Fırat, Peyas, Şeyh Şamil, Karaburçak, Kaldırım, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Kırkkoyun, Ortaören, Sakallı, Yiğityolu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yenişehir, Kaya, Şeyh Şerafettin, Bahçe, Terdöken, Elhuvan, Gedikalan, Koçbaba, Topalan, İşkar, Cami, Dadaş, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, İncekavak, Ormankaya, Hürriyet, Sarıerik, Meşebağları, Sarıçanak, Varınca, Kavaklıboğaz, Kulaçtepe, Ülgen, Reşik, Kırmataş, Uzunargıt, Kırkkaşık, Gözlü, Tepecik, Bozbağlar, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Uzunova, Tuzla, Hamzalı bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Ergin, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Çavundur, Ortaç, Ziyaret bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Susuz, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday, Tekel, Mescit bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Büyükkadı, Bostanpınar, Sarıkamış, Soğanlı, Koyungüden, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Küçükakören, Sapanca, Ağaçlıdere, Mermeri, Tanışık, Sivritepe, Çaytepe, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Alibardak, Mermer, Dervişhasan, Kumrucak, Karacaören, Fidanlar, Soğanlı, Koyungüden, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Küçükakören, Sapanca, Ağaçlıdere, Mermeri, Tanışık, Sivritepe, Küçükkadı, Karabaş, Yeşilköy, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Köprübaşı, Karaçalı, Gölpınar, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Alibardak, Mermer, Dervişhasan, Kumrucak, Karacaören, Fidanlar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Tanışık, Elidolu, Sivritepe, Yatır, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Sivritepe bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.