- Sağlık

5 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 5 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 5 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

5 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 5 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 5 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

5 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Aslı Eczanesi

Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:44/A, Battalgazi

24 saat açık

Özbay Eczanesi

Göztepe Mahallesi, Dülgerzade Sokak, No:23/B

24 saat açık

Ergöçen Eczanesi

Kömür Tevzi yolu, İstasyon ASM karşısı, No: 25/B, Merkez

24 saat açık

Selçuk Eczanesi

Fahri Kayahan, Mıhlıdut Caddesi, No: 3/C, Şampiyon Kokoreç karşısı, Yeşilyurt

24 saat açık

Eskimalatya Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı No:13/6, Eskimalatya Battalgazi

24 saat açık”

 

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05 Mar 2024 - 10:36 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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