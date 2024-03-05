5 Mart 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 5 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 5 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
5 Mart 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Aslı Eczanesi
Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:44/A, Battalgazi
24 saat açık
Özbay Eczanesi
Göztepe Mahallesi, Dülgerzade Sokak, No:23/B
24 saat açık
Ergöçen Eczanesi
Kömür Tevzi yolu, İstasyon ASM karşısı, No: 25/B, Merkez
24 saat açık
Selçuk Eczanesi
Fahri Kayahan, Mıhlıdut Caddesi, No: 3/C, Şampiyon Kokoreç karşısı, Yeşilyurt
24 saat açık
Eskimalatya Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Toptaş Caddesi, Merkez Camii altı No:13/6, Eskimalatya Battalgazi
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.