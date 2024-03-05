Son Dakika! Depremler durmuyor bu defa Hatay sarsıldı!

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Son bir hafta içerisinde Türkiye'de meydana gelen depremler korkuya sebep oldu.

En son bugün saat 10:15 sularında Hatay'da bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan deprem yerin 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.