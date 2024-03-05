05 Mar 2024 - 10:19- Gündem G:

Son Dakika! Depremler durmuyor bu defa Hatay sarsıldı!

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Son Dakika! Depremler durmuyor bu defa Hatay sarsıldı! Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü neresi? İşte ayrıntılar...

Son Dakika! Depremler durmuyor bu defa Hatay sarsıldı! mask
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Son bir hafta içerisinde Türkiye'de meydana gelen depremler korkuya sebep oldu. 

En son bugün saat 10:15 sularında Hatay'da bir deprem daha meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan deprem yerin 6 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.

 
 
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05 Mar 2024 - 10:19 Hatay- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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