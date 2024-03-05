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Malatya’da Battalgazi Yeşilyurt Akçadağ Hekimhan ve Pütürge etkilenecek!

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da Battalgazi Yeşilyurt Akçadağ Hekimhan ve Pütürge etkilenecek! mask
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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Alişar Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde, Gedik mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Doğu mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

Bugün 12.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Uzuntaş, Kayadere, Yeşildere, Uzuntaş, Yeşildere mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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05 Mar 2024 - 10:13 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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